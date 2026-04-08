Чи можна битися крашанками та зберігати їх як оберіг? Священник розвінчав головні міфи про Великдень

Традиції, які пов'язані з магічним мисленням, християнство не схвалює

Великдень, який християни східного обряду (православні, греко-католики) святкуватимуть вже 12 квітня, супроводжують забобони та міфи. Деякі з них Церква не схвалює.

Про це "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк:

Отець Тарас Видюк

Чи можна битися крашанками

Бійка яйцями — давня традиція, яка не має релігійного сенсу. Водночас яйце ще до християнства символізувало життя та відродження.

Християни побачили в ньому символ Воскресіння Ісуса Христа. Також, за легендою, Марія Магдалина саме яйце подарувала римському імператору, сповіщаючи про Воскресіння, а воно за дивом стало червоним, — розповів отець Тарас

Писанки

Які народні звичаї не схвалює Церква

Перш за все йдеться про звичаї, які побудовані на магічному мисленні, а не на духовному змісті. Зокрема вважається неправильним сприймати освячені продукти як "оберіг" — коли паску чи крашанки зберігають "для захисту від зла", лікування чи ворожіння, наголосив священник.

Освячення — це благословення, а не магічна дія. Також не підтримуються різні "прикмети": хто перший прийде з храму — той буде щасливішим, або що освячена їжа автоматично приносить удачу чи багатство. Подібні уявлення суперечать християнському розумінню віри, де все залежить не від ритуалів, а від живого зв’язку з Богом, — каже отець Тарас

Він окремо сказав про звичаї, пов’язані з ворожінням, "передбаченням долі" чи використанням великодніх атрибутів у магічних діях. За словами священника, такі дії несумісні з християнством.

Нові традиції святкування також можуть з'являтися, але головне, аби вони не суперечили вірі та не витісняли головного — змісту свята Воскресіння, а доповнювали віру, — резюмував священник ПЦУ

