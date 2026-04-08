Рус

Чи можна битися крашанками та зберігати їх як оберіг? Священник розвінчав головні міфи про Великдень

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Служитель Церкви пояснив основний принцип Новина оновлена 08 квітня 2026, 08:49
Служитель Церкви пояснив основний принцип.

Традиції, які пов'язані з магічним мисленням, християнство не схвалює

Великдень, який християни східного обряду (православні, греко-католики) святкуватимуть вже 12 квітня, супроводжують забобони та міфи. Деякі з них Церква не схвалює.

Про це "Телеграфу" розповів священник Православної Церкви України, військовий капелан ЗСУ о. Тарас Видюк: Що насправді є гріхом на Великдень, а що — ні: священник про головні заборони та міфи

Отець Тарас Видюк
Чи можна битися крашанками

Бійка яйцями — давня традиція, яка не має релігійного сенсу. Водночас яйце ще до християнства символізувало життя та відродження.

Християни побачили в ньому символ Воскресіння Ісуса Христа. Також, за легендою, Марія Магдалина саме яйце подарувала римському імператору, сповіщаючи про Воскресіння, а воно за дивом стало червоним, — розповів отець Тарас

Писанки
Які народні звичаї не схвалює Церква

Перш за все йдеться про звичаї, які побудовані на магічному мисленні, а не на духовному змісті. Зокрема вважається неправильним сприймати освячені продукти як "оберіг" — коли паску чи крашанки зберігають "для захисту від зла", лікування чи ворожіння, наголосив священник.

Освячення — це благословення, а не магічна дія. Також не підтримуються різні "прикмети": хто перший прийде з храму — той буде щасливішим, або що освячена їжа автоматично приносить удачу чи багатство. Подібні уявлення суперечать християнському розумінню віри, де все залежить не від ритуалів, а від живого зв’язку з Богом, — каже отець Тарас

Він окремо сказав про звичаї, пов’язані з ворожінням, "передбаченням долі" чи використанням великодніх атрибутів у магічних діях. За словами священника, такі дії несумісні з християнством.

Нові традиції святкування також можуть з'являтися, але головне, аби вони не суперечили вірі та не витісняли головного — змісту свята Воскресіння, а доповнювали віру, — резюмував священник ПЦУ

Теги:
#Священик #Традиції #Крашанки #Великдень #ПЦУ