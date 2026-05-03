Не просто дивна поведінка. Чому лелеки бігають за трактором під час оранки (відео)

Пернаті зовсім не бояться техніки

Під час оранки в Україні можна помітити досить дивну поведінку лелек. Адже пернаті бігають за тракторами чи комбайнами.

Про це свідчить свіже відео з мережі. На ньому видно, що птахи буквально не відходять від трактора та бігають за ним.

Виявляється, цій дивній поведінці є просте пояснення. Адже бігати за трактором — це найлегший спосіб добути їжу. Виходить, що, коли трактор оре землю, він перевертає пласти ґрунту. Таким чином усі личинки, комахи, дощові черв'яки та навіть гризуни опиняються на поверхні.

В цей час лелеки їх з'їдають. Тобто птахи знайшли легкий спосіб отримувати їжу. Лелеки зазвичай ходять за трактором та виїдають усе, що він підіймає на поверхню. А через те, що ці пернаті живуть близько до людей, вони практично не бояться їх.

Чому лелеки бігають за трактором

На відео, до слова видно, що навіть сильний шум від трактора не лякає птахів. Вони сприймають техніку як помічника у полюванні. Зауважимо, що така поведінка лелек нормальна і її часто можна побачити навесні та восени.

Нагадаємо, що нещодавно в гнізді відомих лелек Одарки та Грицика помітити три яйця. Хоча, за статистикою попередніх років, у 2023, і в 2024, і в 2025 Одарка відкладала в цьому гнізді по 5 яєць. 2023 року з’явилося 5 молодих лелек, 2024 року – 3, 2025 року – 4.

