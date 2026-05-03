Не просто странное поведение. Почему аисты бегают за трактором во время пахоты (видео)

Пернатые совсем не боятся техники

Во время пахоты в Украине можно заметить довольно странное поведение аистов. Ведь пернатые бегают за тракторами или комбайнами.

Об этом свидетельствует свежее видео из сети. На нем видно, что птицы буквально не отходят от трактора и бегают за ним.

Оказывается, этому странному поведению есть простое объяснение. Ведь бегать за трактором – это самый легкий способ добыть еду. Выходит, что, когда трактор пашет землю, он переворачивает пласты грунта. Таким образом, все личинки, насекомые, дождевые черви и даже грызуны оказываются на поверхности.

В это время аисты их съедают. То есть птицы нашли легкий способ получать пищу. Аисты обычно ходят за трактором и выедают все, что он поднимает на поверхность. А так как эти пернатые живут близко к людям, они практически не боятся их.

Почему аисты бегают за трактором

На видео, к слову, видно, что даже сильный шум от трактора не пугает птиц. Они воспринимают технику как помощника в охоте. Заметим, что такое поведение аистов нормальное и его часто можно увидеть весной и осенью.

Напомним, что недавно в гнезде известных аистов Одарки и Грицика заметили три яйца. Хотя, по статистике предыдущих лет, в 2023, и в 2024, и в 2025 году Одарка откладывала в этом гнезде по 5 яиц. В 2023 году появилось 5 молодых аистов, в 2024 году – 3, в 2025 году – 4.

