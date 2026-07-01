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В Україні пропонують подвоїти трудовий стаж та доплачувати 1000 грн за кожен місяць війни

Автор
Денис Подставной
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Автор
Доплата за офіційну роботу
Доплата за офіційну роботу. Фото Колаж "Телеграфу"

Виплати пропонують розпочати вже з 2027 року

В Україні пропонують на час війни подвоїти трудовий стаж усім, хто працює офіційно. Також у держави просять додаткову підтримку для громадян.

Про це йдеться у петиції від 1 липня, опублікованій на сайті Кабміну.

Що пропонують — подробиці:

  • Всім офіційно працюючим громадянам України, які залишилися в Україні з початку повномасштабного вторгнення, або поїхали, але потім повернулися, враховувати трудовий стаж на весь час війни у подвійному розмірі;
  • здійснювати цим особам додаткові прямі фінансові виплати за рахунок держбюджету України або за рахунок окремого міжнародного фінансування з розрахунку 1000 грн за кожний місяць офіційного працевлаштування починаючи з лютого 2022 року.

"У зв'язку з висловлюваннями, які все частіше лунають від офіційних осіб держави щодо фінансової підтримки, прямих виплат та інших видів бонусів і "допомоги" для українців, які вирішать повернутися з-за кордону додому в Україну, цією петицією пропонується звернути увагу і не забувати про підтримку тих людей, які з самого початку повномасштабного вторгнення залишилися в Україні у складних умовах (зокрема й ціною власного здоров'я, як фізичного, так і ментального). І вони продовжують це робити й надалі", — йдеться в тексті.

На думку автора петиції, такі заходи мотивуватимуть людей повертатися з-за кордону, створять стимули для офіційного працевлаштування та підтримають громадян, які залишаються у країні. Виплати пропонують розпочати вже з 2027 року.

Наразі зібрано 10 голосів із необхідних 25 тисяч.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що петиція проти нового Цивільного кодексу миттєво набрала голосів.

Теги:
#Виплати #Петиція #Стаж #Трудовий стаж