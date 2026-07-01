В Украине предлагают удвоить трудовой стаж и доплачивать 1000 грн за каждый месяц войны

Выплаты предлагают начать уже с 2027 года

В Украине предлагают на время войны удвоить трудовой стаж всем, кто работает официально. Также у государства просят дополнительную поддержку для граждан.

Об этом говорится в петиции от 1 июля, опубликованной на сайте Кабмина.

Что предлагают — подробности:

Всем официально работающим гражданам Украины, которые остались в Украине с начала полномасштабного вторжения, или уехали, но потом вернулись, учитывать трудовой стаж на все время войны в двойном размере;

осуществлять этим лицам дополнительные прямые финансовые выплаты за счет госбюджета Украины или за счет отдельного международного финансирования из расчета 1000 грн за каждый месяц официального трудоустройства начиная с февраля 2022 года.

"В связи с высказываниями, которые все чаще раздаются от официальных лиц государства относительно финансовой поддержки, прямых выплат и других видов бонусов и "помощи" для украинцев, которые решат вернуться из-за рубежа домой в Украину, этой петицией предлагается обратить внимание и не забывать о поддержке тех людей, которые с самого начала полномасштабного вторжения остались в Украине в сложных условиях (в том числе и ценой собственного здоровья, как физического, так и ментального). И они продолжают это делать и дальше", — говорится в тексте.

По мнению автора петиции, такие меры будут мотивировать людей возвращаться из-за границы, создадут стимулы для официального трудоустройства и поддержат граждан, которые остаются в стране. Выплаты предлагают начать уже с 2027 года.

В настоящий момент собрано 10 голосов из необходимых 25 тысяч.

Напомним, ранее мы писали о том, что петиция против нового Гражданского кодекса мгновенно набрала голоса.