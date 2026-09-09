Глава "Європейської солідарності" оскандалився через зустріч у Франції: що відомо про його компаньйонів

Столик у закладі може коштувати 20 тисяч євро

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Лідер фракції "Європейська солідарність" у Дніпровській міській раді Каміль Примаков вскочив у скандал через зустріч на Лазурному узбережжі Франції. Річ у тім, що депутат зустрівся з російським бізнесменом Дмитром Пуніним, а також Максимом Сігаловим.

Відомо, що зустріч пройшла в ресторані La Guerite, який відомий своїми масштабними вечірками. За даними відкритих джерел, вартість столика в закладі може сягати 20 тис. євро. Зокрема, 100 грамів ікри Monroe Beluga коштують близько 1600 євро, а пляшка шампанського — від 500 до 1500 євро. Більш детально про фігурантів зустрічі розповідає "Телеграф".

Попередньо відомо, що зустріч могла бути пов’язана з масштабуванням діяльності у сфері онлайн-гемблінгу в Україні та відновленням фінансових схем, пов’язаних із бізнесом Сігалова. Зокрема, йдеться про використання P2P-платежів для приховування фінансових операцій нелегальних гральних закладів.

Зустріч Примакова в La Guerite

Що відомо про Пуніна та Сігалова

Бізнесмен з Росії Пунін перебуває під українськими санкціями. Також українські правоохоронці розслідують щодо нього кримінальну справу.

Дмитро Пунін

Тим часом історія Сігалова також має сумнівні сторінки, адже його з Москвою повʼязують не тільки бізнес та парнери, а також і родинні звʼязки — там мешкає його брат.

Максим Сігалов

У той же час Сігалов та його компанії раніше фігурували у матеріалах правоохоронців щодо діяльності у сфері гемблінгу. За даними Бюро економічної безпеки, компанія, яку пов’язують із Сігаловим, протягом двох років занижувала доходи на 21,8 млрд грн, що, за версією слідства, призвело до несплати 3,9 млрд грн податку на прибуток. Також ще понад 1 млрд грн, за даними слідства, пройшов через іншу компанію бізнесмена.

Ба більше компанії Сігалова та його партнера Расіма Тагієва фігурують в схемах з виведення коштів з нелегальних казино.

Раніше Печерський районний суд Києва наклав арешт на майно Сігалова у кримінальному провадженні щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, незаконної організації азартних ігор, незаконного використання товарних знаків та легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.

Та це не заважає Сігалову після виїзду з України вести активний спосіб життя за кордоном. За даними розслідувачів, він переважно проживає в іспанській Марбельї. Його неодноразово помічали на автомобілі Rolls-Royce Spectre 2025 року, тоді як його дружина користується Mercedes Brabus орієнтовною вартістю 450 тис. доларів.

Також відомо, що Сігалов тепер зосередив свою діяльність на P2P-сервісах, через які, за версією джерел, продовжив обслуговувати операторів нелегального гемблінгу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про Єлизавету Івахненко, яка фігурує в матеріалах НАБУ в операції "Карфаген" — останньому гучному розслідуванні в Україні.