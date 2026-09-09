Глава "Европейской солидарности" оскандалился из-за встречи во Франции: что известно о его компаньонах

Столик в заведении может стоить 20 тысяч евро

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Лидер фракции "Европейская солидарность" в Днепровском городском совете Камиль Примаков попал в скандал из-за встречи на Лазурном побережье Франции. Дело в том, что депутат встретился с российским бизнесменом Дмитрием Пуниным, а также Максимом Сигаловым.

Известно, что встреча прошла в ресторане La Guerite, известном своими масштабными вечеринками. По данным открытых источников, стоимость столика в заведении может достигать 20 тыс. евро. В частности, 100 граммов икры Monroe Beluga стоят около 1600 евро, а бутылка шампанского – от 500 до 1500 евро. Более подробно о фигурантах встречи рассказывает "Телеграф".

Предварительно известно, что встреча могла быть связана с масштабированием деятельности в сфере онлайн-гемблинга в Украине и возобновлением финансовых схем, связанных с бизнесом Сигалова. В частности, речь идет об использовании P2P-платежей для сокрытия финансовых операций нелегальных игорных заведений.

Встреча Примакова в La Guerite

Что известно о Пунине и Сигалове

Бизнесмен из России Пунин находится под санкциями Украины. Также украинские правоохранители расследуют в отношении него уголовное дело.

Дмитрий Пунин

Между тем у истории Сигалова также есть сомнительные страницы, ведь его с Москвой связывают не только бизнес и партнеры, а также и родственные связи — там живет его брат.

Максим Сигалов

В то же время Сигалов и его компании ранее фигурировали в материалах правоохранителей по деятельности в сфере гемблинга. По данным Бюро экономической безопасности, связываемая с Сигаловым компания в течение двух лет занижала доходы на 21,8 млрд грн, что, по версии следствия, привело к неуплате 3,9 млрд грн налога на прибыль. Также еще более 1 млрд грн, по данным следствия, прошли через другую компанию бизнесмена.

Более того, компании Сигалова и его партнера Расима Тагиева фигурируют в схемах по выводу средств из нелегальных казино.

Ранее Печерский районный суд Киева наложил арест на имущество Сигалова в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов в особо крупных размерах, незаконной организации азартных игр, незаконному использованию товарных знаков и легализации имущества, полученного преступным путем.

Однако это не мешает Сигалову после выезда из Украины вести активный образ жизни за границей. По данным расследователей, он в основном проживает в испанской Марбелье. Его не раз замечали на автомобиле Rolls-Royce Spectre 2025 года, тогда как его жена пользуется Mercedes Brabus ориентировочной стоимостью 450 тыс. долларов.

Так же известно, что Сигалов теперь сосредоточил свою деятельность на P2P-сервисах, через которые, по версии источников, продолжил обслуживать операторов нелегального гемблинга.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о Елизавете Ивахненко, фигурирующей в материалах НАБУ в операции "Карфаген" — последнем громком расследовании в Украине.