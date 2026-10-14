Як у першокласних кондитерів: цей торт в "АТБ" зараз за вигідною знижкою

Українці діляться знахідкою у соцмережах

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У АТБ покупці звернули увагу на торт Strawberry & Souffle. Його називають одним із найсмачніших десертів в асортименті магазину. Випускають торт під власною торговою маркою "Своя Лінія" і зараз його продають за гарною акцією.

Про десерт розповіли в Threads, де нерідко користувачі діляться враженнями про товари із супермаркетів та радять цікаві знахідки. Цього разу обговорювали десерт, який привертає увагу яскравою рожевою упаковкою та поєднанням полуничного смаку з ніжним суфле.

Судячи з упаковки, торт важить 600 г. Звичайна ціна на ціннику – 295,90 грн. Якщо відсканувати програму АТБ на касі, діє знижка: торт обійдеться у 225 гривень. Без цього знижка до 250,90 грн – тобто на 45 грн дешевше.

Пост у Threads

Подібні рекомендації у соцмережах допомагають українцям знаходити цікаві продукти серед звичного асортименту супермаркетів.

Для того, щоб не пропустити знижку в мережі супермаркетів "АТБ", краще використовувати відразу кілька способів: перевіряти сайт та додаток, переглядати акційні каталоги та звертати увагу на позначення в самому магазині.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в "АТБ" ціни на молочку впали так низько, що варто заглянути до магазину вже сьогодні.