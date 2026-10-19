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Одеса пішла під воду: злива перетворила вулиці міста на бурхливі ріки (відео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публікації
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Одеські комунальники не справляються з такою кількістю опадів Новина оновлена 19 жовтня 2026, 22:17
Одеські комунальники не справляються з такою кількістю опадів. Фото Колаж "Телеграфу"

Місто знову виявилось не готовим до негоди

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Одесу накрили потужні зливи. Внаслідок негоди рух автодорогами майже зупинився, а по вулицях мчать стрімкі потоки води.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що спроби комунальників вплинути на ситуацію майже не мають результатів.

Місцеві жителі публікують кадри з затоплених вулиць міста. А автовласники розповідають про складності руху дорогами.

"Ситуація на дорогах Одеси на 20:00. Рух утруднений: вул. Щоголєва, вул. Одарія (порт), вул. Хімічна. Рух відсутній: вул. Чепіги", — пишуть в пабліку.

"Знову пішов дощ і затопило дороги", — зазначають в повідомленні.

"Через негоду утруднений рух на дорозі. Станом на 20:00 рух утруднений: вул.Щеголева, вул. Одарія (порт), вул. Хімічна. Руху немає: вул.Чепіги", — зазначено в повідомленні.

Одесу знову затопило
Одесу знову затопило
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі
Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі

"Трохи сьогоднішнього потопу в Одесі, найбільше дісталося центральній частині міста", — вказано у повідомленні.

Люди розповідають, що за останній рік в комунальному господарстві міста жодних змін не відбулось. І після кожного дощу Одеса перетворюється на Венецію.

"Одеса продовжує плисти, одесити продовжують запитувати: а що власне змінилося за рік без Труханова???що зробили нові керівники, щоб у найменший дощ місто не перетворювалося на Венецію?!?", — йдеться в повідомленні.

Яка погода буде в жовтні?

Як розповів "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, у другій декаді жовтня атмосферний фронт принесе в Україну дощі та прохолоду. Найбільше опадів очікується на півдні та в центрі країни. Місцями дощі супроводжуватимуться грозами та шквальним вітром. Проте ближче до кінця місяця опади вщухнуть і встановиться нормальна для цієї пори року погода.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири сценарії зими в Україні та до чого пропонують готуватися аналітики.

Теги:
#Одеса #Погода #Дороги #Злива #Негода #Потоп