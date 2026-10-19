Одеса пішла під воду: злива перетворила вулиці міста на бурхливі ріки (відео)
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Місто знову виявилось не готовим до негоди
Одесу накрили потужні зливи. Внаслідок негоди рух автодорогами майже зупинився, а по вулицях мчать стрімкі потоки води.
Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що спроби комунальників вплинути на ситуацію майже не мають результатів.
Місцеві жителі публікують кадри з затоплених вулиць міста. А автовласники розповідають про складності руху дорогами.
"Ситуація на дорогах Одеси на 20:00. Рух утруднений: вул. Щоголєва, вул. Одарія (порт), вул. Хімічна. Рух відсутній: вул. Чепіги", — пишуть в пабліку.
"Знову пішов дощ і затопило дороги", — зазначають в повідомленні.
"Через негоду утруднений рух на дорозі. Станом на 20:00 рух утруднений: вул.Щеголева, вул. Одарія (порт), вул. Хімічна. Руху немає: вул.Чепіги", — зазначено в повідомленні.
"Трохи сьогоднішнього потопу в Одесі, найбільше дісталося центральній частині міста", — вказано у повідомленні.
Люди розповідають, що за останній рік в комунальному господарстві міста жодних змін не відбулось. І після кожного дощу Одеса перетворюється на Венецію.
"Одеса продовжує плисти, одесити продовжують запитувати: а що власне змінилося за рік без Труханова???що зробили нові керівники, щоб у найменший дощ місто не перетворювалося на Венецію?!?", — йдеться в повідомленні.
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