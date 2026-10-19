Одеса пішла під воду: злива перетворила вулиці міста на бурхливі ріки (відео)

Місто знову виявилось не готовим до негоди

Довіряйте надійному — підпишіться на Telegraf у Google Новинах

Одесу накрили потужні зливи. Внаслідок негоди рух автодорогами майже зупинився, а по вулицях мчать стрімкі потоки води.

Про це повідомляють місцеві пабліки. Зазначається, що спроби комунальників вплинути на ситуацію майже не мають результатів.

Місцеві жителі публікують кадри з затоплених вулиць міста. А автовласники розповідають про складності руху дорогами.

"Ситуація на дорогах Одеси на 20:00. Рух утруднений: вул. Щоголєва, вул. Одарія (порт), вул. Хімічна. Рух відсутній: вул. Чепіги", — пишуть в пабліку.

"Знову пішов дощ і затопило дороги", — зазначають в повідомленні.

"Через негоду утруднений рух на дорозі. Станом на 20:00 рух утруднений: вул.Щеголева, вул. Одарія (порт), вул. Хімічна. Руху немає: вул.Чепіги", — зазначено в повідомленні.

Одесу знову затопило

Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі

Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі

Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі

Комунальники намагаються розчистити зливові колодязі

"Трохи сьогоднішнього потопу в Одесі, найбільше дісталося центральній частині міста", — вказано у повідомленні.

Люди розповідають, що за останній рік в комунальному господарстві міста жодних змін не відбулось. І після кожного дощу Одеса перетворюється на Венецію.

"Одеса продовжує плисти, одесити продовжують запитувати: а що власне змінилося за рік без Труханова???що зробили нові керівники, щоб у найменший дощ місто не перетворювалося на Венецію?!?", — йдеться в повідомленні.

Яка погода буде в жовтні?

Як розповів "Телеграфу" кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, у другій декаді жовтня атмосферний фронт принесе в Україну дощі та прохолоду. Найбільше опадів очікується на півдні та в центрі країни. Місцями дощі супроводжуватимуться грозами та шквальним вітром. Проте ближче до кінця місяця опади вщухнуть і встановиться нормальна для цієї пори року погода.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотири сценарії зими в Україні та до чого пропонують готуватися аналітики.