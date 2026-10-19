Укр

Одесса ушла под воду: ливень превратил улицы города в бурные реки (видео)

Автор
Вадим Михальченко
Дата публикации
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Одесские коммунальщики не справляются с таким количеством осадков Новость обновлена 19 октября 2026, 22:17
Одесские коммунальщики не справляются с таким количеством осадков. Фото Коллаж "Телеграфа"

Город снова оказался не готов к непогоде

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Одессу накрыли мощные ливни. В результате непогоды движение по автодорогам почти остановилось, а по улицам мчатся бурные потоки воды.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что попытки коммунальщиков повлиять на ситуацию почти не дают результатов.

Местные жители публикуют кадры с затопленных улиц города. А автовладельцы рассказывают о сложностях движения по дорогам.

"Ситуация на дорогах Одессы на 20:00. Движение затруднено: ул. Щеголева, ул. Одария (порт), ул. Химическая. Движение отсутствует: ул. Чепиги", — пишут в паблике.

"Снова пошел дождь и затопило дороги", — отмечают в сообщении.

"Из-за непогоды затруднено движение на дороге. По состоянию на 20:00 движение затруднено: ул.Щеголева, ул. Одария (порт), ул. Химическая. Движения нет: ул.Чепиги", — говорится в сообщении.

Одессу снова затопило
Одессу снова затопило
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы
Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы

"Немного сегодняшнего потопа в Одессе больше всего досталось центральной части города", — говорится в сообщении.

Люди рассказывают, что за последний год в коммунальном хозяйстве города никаких изменений не произошло. И после каждого дождя Одесса превращается в Венецию.

"Одесса продолжает плыть, одесситы продолжают спрашивать: а что собственно изменилось за год без Труханова??? Что сделали новые руководители, чтобы в самый маленький дождь город не превращался в Венецию?!?", — говорится в сообщении.

Какая погода будет в октябре?

Как рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, во второй декаде октября, атмосферный фронт принесет в Украину дожди и прохладу. Больше всего осадков ожидается на юге и в центре страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами и шквальным ветром. Однако ближе к концу месяца осадки утихнут и установится нормальная для этого времени года погода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех сценариях зимы в Украине и к чему предлагают готовиться аналитики.

Теги:
#Одесса #Погода #Дороги #Ливень #Непогода #Потоп