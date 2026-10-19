Одесса ушла под воду: ливень превратил улицы города в бурные реки (видео)

Город снова оказался не готов к непогоде

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Одессу накрыли мощные ливни. В результате непогоды движение по автодорогам почти остановилось, а по улицам мчатся бурные потоки воды.

Об этом сообщают местные паблики. Отмечается, что попытки коммунальщиков повлиять на ситуацию почти не дают результатов.

Местные жители публикуют кадры с затопленных улиц города. А автовладельцы рассказывают о сложностях движения по дорогам.

"Ситуация на дорогах Одессы на 20:00. Движение затруднено: ул. Щеголева, ул. Одария (порт), ул. Химическая. Движение отсутствует: ул. Чепиги", — пишут в паблике.

"Снова пошел дождь и затопило дороги", — отмечают в сообщении.

"Из-за непогоды затруднено движение на дороге. По состоянию на 20:00 движение затруднено: ул.Щеголева, ул. Одария (порт), ул. Химическая. Движения нет: ул.Чепиги", — говорится в сообщении.

Одессу снова затопило

Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы

Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы

Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы

Коммунальщики пытаются расчистить ливневые колодцы

"Немного сегодняшнего потопа в Одессе больше всего досталось центральной части города", — говорится в сообщении.

Люди рассказывают, что за последний год в коммунальном хозяйстве города никаких изменений не произошло. И после каждого дождя Одесса превращается в Венецию.

"Одесса продолжает плыть, одесситы продолжают спрашивать: а что собственно изменилось за год без Труханова??? Что сделали новые руководители, чтобы в самый маленький дождь город не превращался в Венецию?!?", — говорится в сообщении.

Какая погода будет в октябре?

Как рассказал "Телеграфу" кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич, во второй декаде октября, атмосферный фронт принесет в Украину дожди и прохладу. Больше всего осадков ожидается на юге и в центре страны. Местами дожди будут сопровождаться грозами и шквальным ветром. Однако ближе к концу месяца осадки утихнут и установится нормальная для этого времени года погода.

Ранее "Телеграф" рассказывал о четырех сценариях зимы в Украине и к чему предлагают готовиться аналитики.