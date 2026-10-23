Дрони на $543 тисячі та інші угоди. Які українські компанії фігурують у справі Monolit

Слідство перевіряє можливі зв’язки кількох підприємств та обставини їх діяльності

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Під час обшуків детективи БЕБ виявили печатки ТОВ "Флаймультітех" та ще одного підприємства — ТОВ "Айрспарк". Їх знайшли у приміщеннях, які за версією слідства використовували для роботи мережі Monolit. Згідно з наведеними даними, ТОВ "Айрспарк" створили приблизно за сім місяців до описаних подій.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Мільярдний Monolit у тіні IT-ФОПу: як БЕБ викрило ймовірну схему імпорту від Кирила Пахомов".

Компанія займається оптовою торгівлею електронним та телекомунікаційним обладнанням. Її керівником та власницею вказано Ірину Скляр із села Садове Чернігівської області.

За наявною інформацією, це єдина юридична особа, оформлена на неї. Під час обшуків правоохоронці також знайшли понад мільйон гривень, десятки тисяч доларів та кілька видаткових накладних. У деяких документах ціни вказані у доларах США.

Сам собою такий запис не доводить порушення законодавства. Потрібно з’ясувати, чи йдеться про внутрішні документи, оптові ціни, зовнішньоекономічні операції або фактичні розрахунки між резидентами України. Серед документів, згідно з наведеними даними, були:

накладна на комплектуючі до безпілотників на адресу компанії Генерал Черешня на суму 543,1 тис. доларів;

накладна на безпілотники на адресу ТОВ "Кемпбел" у сумі 160,3 тис. доларів;

накладна на адресу ТОВ "Глобал Марк".

Правоохоронці знайшли й угоди між іншими підприємствами, які не пов’язані безпосередньо з Monolit. Зокрема, у матеріалах згадується договір постачання №230407/25-Е від 23 квітня 2025 року, укладений між ТОВ "Елтехопт" та ТОВ "Київські квадрокоптери".

Як працювала схема Monolit. Інфографіка "Телеграфа"

ТОВ "Елтехопт" створили близько двох років тому. Компанія належить мешканцю Київської області Олександру Троценку. ТОВ "Київські квадрокоптери" працює понад два з половиною роки і належить киянину Роману Бонюку.

Матеріали справи. Реєстр судових рішень. Скріншот

Як зазначено у матеріалах, печатки обох підприємств детективи БЕБ виявили під час обшуку у приміщеннях, пов’язаних із Monolit. Від сплачених податків залежать наповнення бюджету, фінансування оборони, виплати військовослужбовцям та закупівля озброєння. Тому можливе ухилення від сплати податків має особливе суспільне значення. При цьому підозри щодо конкретних осіб та підприємств мають бути доведені у суді.

Як повідомляв "Телеграф", ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТЕХ" співпрацює з українськими виробниками технологічних рішень для Сил оборони та військовими частинами. У публікації розповідається про роботу з виробниками. Цей приклад показує, як постачальник може бути пов’язаний із розробкою та забезпеченням оборонних рішень. Однак публікація не встановлює зв’язку компанії із мережею Monolit. ТОВ "ФЛАЙМУЛЬТЕХ" також імпортує компоненти для виробництва FPV-дронів. У публікації зазначено, що компанія сплатила 55 млн грн податків та мит.