Дроны на $543 тысячи и другие сделки. Какие украинские компании фигурируют в деле Monolit

Следствие проверяет возможные связи нескольких предприятий и обстоятельства их деятельности

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Во время обысков детективы БЭБ обнаружили печати ООО "Флаймультитех" и еще одного предприятия – ООО "Айрспарк". Их нашли в помещениях, которые, по версии следствия, использовали для работы сети Monolit. Согласно приведенным данным, ООО "Айрспарк" создали примерно за семь месяцев до описанных событий.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Миллиардный Monolit в тени IT-ФОПа: как БЭБ разоблачило вероятную схему импорта от Кирилла Пахомов".

Компания занимается оптовой торговлей электронным и телекоммуникационным оборудованием. Ее руководителем и владелицей указана Ирина Скляр из села Садовое Черниговской области.

По имеющейся информации, это единственное юридическое лицо, оформленное на нее. Во время обысков правоохранители также нашли более миллиона гривен, десятки тысяч долларов и несколько расходных накладных. В некоторых документах цены указаны в долларах США.

Сама по себе такая запись не доказывает нарушения законодательства. Нужно выяснить, идет ли речь о внутренних документах, оптовых ценах, внешнеэкономических операциях или фактических расчетах между резидентами Украины. Среди документов, согласно приведенным данным, были:

накладная на комплектующие к беспилотникам в адрес компании "Генерал Черешня" на сумму 543,1 тыс. долларов;

накладная на беспилотники в адрес ООО "Кэмпбел" на сумму 160,3 тыс. долларов;

накладная в адрес ООО "Глобал Марк".

Правоохранители нашли и соглашения между другими предприятиями, не связанными напрямую с Monolit. В частности, в материалах упоминается договор поставки №230407/25-Е от 23 апреля 2025 года, заключенный между ООО "Элтехопт" и ООО "Киевские квадрокоптеры".

Как работала схема Monolit. Инфографика "Телеграфа"

ООО "Элтехопт" создали около двух лет назад. Компания принадлежит жителю Киевской области Александру Троценко. ООО "Киевские квадрокоптеры" работает более двух с половиной лет и принадлежит киевлянину Роману Бонюку.

Материалы дела. Реестр судебных решений. Скриншот

Как указано в материалах, печати обоих предприятий детективы БЭБ обнаружили во время обыска в помещениях, связанных с Monolit. От уплаченных налогов зависят наполнение бюджета, финансирование обороны, выплаты военнослужащим и закупка вооружения. Поэтому возможное уклонение от уплаты налогов имеет особое общественное значение. При этом подозрения в отношении конкретных лиц и предприятий должны быть доказаны в суде.

Как сообщал "Телеграф", ООО "ФЛАЙМУЛЬТЕХ" сотрудничает с украинскими производителями технологических решений для Сил обороны и воинскими частями. В публикации рассказывается о работе с производителями. Этот пример показывает, как поставщик может быть связан с разработкой и обеспечением оборонных решений. Однако публикация не устанавливает связи компании с сетью Monolit. ООО "ФЛАЙМУЛЬТЕХ" также импортирует компоненты для производства FPV-дронов. В публикации указано, что компания уплатила 55 млн грн налогов и пошлин.