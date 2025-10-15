Хронологія війни — день 1330: НАТО висловились щодо "Томагавків" для України, а росіяни запускають "шахеди"

15 жовтня "Телеграф" продовжує вести онлайн-трансляцію про те, що зараз відбувається на полі бою, що кажуть політики про війну, де були вибухи та відключення світла

На календарі середа, 15 жовтня 2025 року. Дональд Трамп заявив, що зможе надати Україні ракети Tomahawk, при цьому в НАТО вважають, що ця зброя значно збільшить можливості Києва.

Як проходить 1330-й день повномасштабної війни в Україні та які останні новини з фронту 15 жовтня — "Телеграф" зібрав для вас у цьому матеріалі.

00:00 У деяких регіонах України оголошена повітряна тривога через ворожі БПЛА. Переважна більшість російських дронів перебуває на Харківщині та Дніпропетровщині.

Карта повітряних тривог

Про те, що відбувалося 14 жовтня, читайте у трансляції: Хронологія війни — день 1329: Росія вдарила по гумдопомозі ООН, а Україна готує свої "сюрпризи"

Про новини та події 13 жовтня "Телеграф" розповідав тут: Хронологія війни — день 1328: нова "бавовна" в Криму та екстрені відключення світла

З ситуацією в Україні 12 жовтня можна ознайомитись у цьому матеріалі: Хронологія війни — день 1327: передбачення Тимошенко та нова розмова Зеленського з Трампом