Колега Малюка може стати главою Одеської МВА: що їх пов'язує

У керівника СБУ Василя Малюка та глави Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака багато спільного

В Одесі можуть створити міську військову адміністрацію. Її очільником, ймовірно, призначать нинішнього главу Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака.

Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова, через що той не зможе керувати містом. Очолити новостворену МВА, скоріше за все, запросять Сергія Лисака, повідомляє видання "Думская".

Що треба знати:

Ймовірним очільником нової структури називають чинного керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака

Сергія Лисака та Василя Малюка пов'язує служба в СБУ

Хто такий Сергій Лисак

Згідно з даними з відкритих джерел, у 2014-2015, а також у 2017 році Сергій Лисак брав учать у АТО, служив у підрозділі, який займався контрдиверсійною роботою. Нагороджений орденом "За мужність" ІІІ ступеня. Також має "Хрест доблесті" за створення однієї з організованих злочинних груп на території Одеської області.З 7 березня 2023 року Сергій Лисак почав керувати Дніпропетровською обласної військовою адміністрацією. Після призначення Сергій Лисак писав, що служив у центральному апараті та обласних управліннях СБУ в Одесі, Вінниці, Ужгороді, Житомирі та Дніпрі.

Що пов'язує Лисака та Малюка

Сьомого лютого 2023 року Верховна Рада призначила головою Служби безпеки України Василя Малюка. У той же день указом президента України головою Дніпропетровської ОВА призначений Сергій Лисак.

Очільник СБУ Василь Малюк народився у Коростишеві Житомирської області. У 2005 році закінчив Національну академію СБУ за фахом "правознавство". Працюючи в органах держбезпеки, у січні 2020 року перейшов на роботу до Центрального управління СБУ на посаду першого заступника начальника Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ. У березні того ж року був призначений першим заступником голови СБУ.

У той же час, у 2020 році, Сергій Лисак очолював житомирське СБУ, перебуваючи на цій посаді на момент повномасштабного російського вторгнення. 19 липня 2022 року Зеленський звільнив Сергія Лисака з посади голови СБУ в Житомирській області та призначив головою СБУ у Дніпропетровській області.

Лисак одночасно з Малюком отримав звання бригадного генерала.

На нараді щодо безпекової ситуації в країні керівник Служби безпеки України Василь Малюк та Сергій Лисак сиділи поруч. Президент Володимир Зеленський наголосив, що визначив наступні завдання для останнього.

Створення Одеської МВА

Варто зазначити, що 14 жовтня президент України Володимир Зеленський відповів на петицію одеситів, які вимагали створення у місті військової адміністрації. Глава держави наголосив, що рішення про створення подібних структур ухвалюється після подання обласних державних адміністрацій або військового командування, але Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський та голова Одеської обласної державної адміністрації Олег Кіпер відповідні документи на розгляд не вносили.

Нагадаємо, "Телеграф" писав, що Володимир Зеленський підписав указ про позбавлення Геннадія Труханова українського громадянства через підтверджену наявність російського.