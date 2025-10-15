Хронология войны - день 1330: НАТО высказались по поводу "Томагавков" для Украины, а россияне запускают "шахеды"

15 октября "Телеграф" продолжает вести онлайн-трансляцию о том, что сейчас происходит на поле боя, что говорят политики о войне, где были взрывы и отключения света

На календаре среда, 15 октября 2025 года. Дональд Трамп заявил, что сможет предоставить Украине ракеты Tomahawk, при этом в НАТО считают, что это оружие значительно увеличит возможности Киева в войне с Россией.

Как проходит 1330-й день полномасштабной войны в Украине и какие последние новости с фронта 15 октября — "Телеграф" собрал для вас в этом материале.

00:00 В некоторых регионах Украины объявлена ​​воздушная тревога из-за вражеских БПЛА. Подавляющее большинство российских дронов находятся в Харьковской и Днепропетровской областях.

Карта тревог в Украине

