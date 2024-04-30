В сорочці з краваткою: Jerry Heil прогулялася вулицями Мальме (фото)

Співачка закликала українців не проґавити важливу подію

Українська співачка Jerry Heil, яка разом з Alyona Alyona вразила ефектною репетицією виступу на головній сцені Євробачення 2024, показала кілька свіжих кадрів з Мальме. Знаменитість обрала для виходу в люди лаконічний чорно-білий лук.

Jerry Heil позувала в стильному образі, ловлячи сонячні промені під час прогулянки. На сторінці в Instagram вона оприлюднила кілька кадрів.

Співачка була в шовковій оверсайз-сорочці з чорною краваткою, оригінальній чорній спідниці та снікерсах білого кольору. Родзинка образу — масивний металевий браслет з хрестом.

Коли ловиш сонячне проміння. Фото instagram.com/thejerryheil/

"В Мальме, кажуть, ми привезли літо з України. Ми привезли ще й українську душу — пісню. Дочекайтеся 7 травня!", — написала Jerry Heil.

Підписники підтримали співачку, зробивши їй чимало компліментів, та наголосили, що з нетерпінням чекають на Євробачення 2024.

Реакція підписників. Скріншот

"Як же я кайфую від образу, неймовірно гарна".

"Не можу дочекатися. Як дожити до наступного вівторка?".

"Та я так Паски не чекаю, як Євробачення".

Додамо, що представниці України Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступатимуть у першому півфіналі. Згідно з жеребкуванням, вони вийдуть на сцену п'ятими. Букмекери протягом тривалого часу пророкували дівчатам перше місце, проте згодом прогнози різко помінялися.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року. Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів.