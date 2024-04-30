В сорочці з краваткою: Jerry Heil прогулялася вулицями Мальме (фото)
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Співачка закликала українців не проґавити важливу подію
Українська співачка Jerry Heil, яка разом з Alyona Alyona вразила ефектною репетицією виступу на головній сцені Євробачення 2024, показала кілька свіжих кадрів з Мальме. Знаменитість обрала для виходу в люди лаконічний чорно-білий лук.
Jerry Heil позувала в стильному образі, ловлячи сонячні промені під час прогулянки. На сторінці в Instagram вона оприлюднила кілька кадрів.
Співачка була в шовковій оверсайз-сорочці з чорною краваткою, оригінальній чорній спідниці та снікерсах білого кольору. Родзинка образу — масивний металевий браслет з хрестом.
"В Мальме, кажуть, ми привезли літо з України. Ми привезли ще й українську душу — пісню. Дочекайтеся 7 травня!", — написала Jerry Heil.
Підписники підтримали співачку, зробивши їй чимало компліментів, та наголосили, що з нетерпінням чекають на Євробачення 2024.
- "Як же я кайфую від образу, неймовірно гарна".
- "Не можу дочекатися. Як дожити до наступного вівторка?".
- "Та я так Паски не чекаю, як Євробачення".
Додамо, що представниці України Аlyona Аlyona і Jerry Heil з піснею "Teresa & Maria" виступатимуть у першому півфіналі. Згідно з жеребкуванням, вони вийдуть на сцену п'ятими. Букмекери протягом тривалого часу пророкували дівчатам перше місце, проте згодом прогнози різко помінялися.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна втратила друге місце у рейтингу букмекерів на Євробачення 2024 року. Стало відомо, хто посунув Україну вниз у рейтингу букмекерів.