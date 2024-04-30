В рубашке с галстуком: Jerry Heil прогулялась по улицам Мальме (фото)

Певица призвала украинцев не пропустить важное событие

Украинская певица Jerry Heil, которая вместе с Alyona Alyona поразила эффектной репетицией выступления на главной сцене Евровидения 2024, показала несколько свежих кадров из Мальме. Знаменитость выбрала для выхода в люди лаконичный черно-белый лук.

Jerry Heil позировала в стильном образе, радуясь солнечным лучам во время прогулки. На странице в Instagram она обнародовала несколько кадров.

Певица была в шелковой рубашке с черным галстуком, оригинальной черной юбке и сникерсах белого цвета. Изюминка образа – массивный металлический браслет с крестом.

Когда ловишь солнечные лучи. Фото instagram.com/thejerryheil/

"В Мальме, говорят, мы привезли лето из Украины. Мы привезли еще и украинскую душу — песню. Дождитесь 7 мая!", — написала Jerry Heil.

Подписчики поддержали певицу, сделав ей немало комплиментов, и подчеркнули, что с нетерпением ждут Евровидения 2024.

Реакция подписчиков. Скриншот

"Как же я кайфую от образа, невероятно красива".

"Не могу дождаться. Как дожить до следующего вторника?".

"Да я так Пасхи не жду, как Евровидения".

Представительницы Украины Аlyona Аlyona и Jerry Heil с песней "Teresa & Maria" выступят в первом полуфинале. Согласно жеребьевке, они выйдут на сцену пятыми. Букмекеры в течение длительного времени пророчили девушкам первое место, однако вскоре прогнозы резко поменялись.

Ранее Телеграф рассказывал, что Украина потеряла второе место в рейтинге букмекеров на Евровидение 2024 года. Стало известно, кто подвинул Украину вниз в рейтинге букмекеров.