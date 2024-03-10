Три популярні овочі подорожчали в березні: які зараз ціни в супермаркетах

Один із овочів злетів у ціні більш ніж на 20 гривень

В українських супермаркетах у березні змінилися ціни на низку овочів, у тому числі подорожчали помідори, цибуля, а також капуста. "Телеграф" розповідає, скільки зараз вони коштують.

Так, першого місяця весни найбільше з цих овочів подорожчала молода капуста. Ця інформація була опублікована на порталі Мінфін.

Зазначається, що ці овочі продовжують дорожчати протягом кількох місяців. До речі, не побили рекорд за цінами лише рожеві помідори. Найдорожче вони коштували рівно рік тому, у березні 2023 року – 180 гривень.

Ціни на рожеві помідори

Середня ціна на помідори у магазинах зараз становить 139 гривень. У лютому овоч обходився покупцям 125,49. За місяць цінник змінився на 13,51.

Ціни на блакитний лук

Цього місяця овоч продають по 69 гривень за кілограм. Варто зазначити, що у лютому ціна на синю цибулю становила 48,10. Таким чином, різниця в ціні становила майже 11 гривень на місяць. За останній рік це найбільше подорожчання овочів.

Ціни на молоду капусту

У великих українських супермаркетах ціни на капусту на початку весни значно злетіли. Наразі овоч можна придбати в середньому по 91,78 гривні. Місяцем раніше його продавали за 68,35. Тобто різниця становить 23,43.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні в Україні впала ціна на тепличні огірки. Аналітик пояснили, чого чекати від вартості далі.