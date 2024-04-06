"Имеет определенное видение, как должно быть": у Зеленского объяснили многочисленные кадровые изменения в ОП

Президент хочет усилить команду

Президент Украины Владимир Зеленский, проводя кадровые изменения, стремится добиться максимальной эффективности аппарата власти. Он имеет ясное представление о том, как должны развиваться события в нашем государстве.

И речь идет не только о фронте. Таким заявлением прокомментировал кадровые изменения в Офисе Президента советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

"Президент хочет получить максимально функциональный аппарат. У него есть видение того, как должны развиваться события – речь идет не только о фронте", — сказал он.

Также Подоляк добавил, что главная цель – усилить команду, ведь не все выдерживают нагрузку и темп работы.

"Кто-то не выдерживает темпа, психологических нагрузок. И президент хочет усилить команду и сменить команду с точки зрения влияния на ту или иную отрасль – не больше и не меньше. Поэтому давайте спокойно к этому относиться. Начались перезагрузки в пределах военной вертикали, после чего были перезагрузки в пределах ОП, давайте дождемся, когда эта вертикаль будет работать максимально эффективно", – объяснил советник председателя ОП.

Ранее "Телеграф" писал, что Владимир Зеленский прокомментировал ряд увольнений в ОП. Он отметил, что Офис президента Украины ожидает продолжения цикла изменений. Государственный институт должен стать более функциональным.