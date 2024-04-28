"Нам нужны люди": посол рассказал, что ждет украинских мужчин, выехавших в Польшу

Обязанность защиты Украины имеет каждый гражданин

Министерство иностранных дел Украины выясняет, сколько среди граждан Украины в Польше есть мужчины призывного возраста в контексте принятия нового закона о мобилизации. Закон обязывает их в течение 60 дней обновить учетные данные с момента его вступления в силу.

Об этом в интервью TVN24 заявил посол Украины в Польше Василий Зварыч. Он отметил, что Украина использует любую возможность, чтобы выиграть войну с Россией.

Дипломат заявил, что, по оценкам МИД, в Польше есть десятки тысяч украинцев призывного возраста. В то же время он подчеркнул, что точная информация будет получена после вступления в силу закона о мобилизации.

"Мобилизация не является чем-то новым в военное время. Война продолжается. Нам нужны люди для ротации. Речь идет о двух вещах: справедливости и долге. Справедливость для наших героев в окопах. Они должны иметь возможность перевести дыхание и понимать, что государство заботится о них. Обязанность защиты Родины имеет каждый гражданин, независимо от места жительства", — заявил Зварыч.

Он напомнил, что Украина приостановила прием новых заявок от мужчин призывного возраста в консульствах для технической подготовки. По словам посла, есть идея воплотить дистанционный способ обновления данных.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после принятия нового закона о мобилизации дипучреждений за границей запретили предоставлять консульские услуги мужчинам из Украины.

Министр внутренних дел Польши Марцин Кервинский заявил, что украинским беженцам в Польше продолжат защиту, которая пока действует до 30 июня. Временную защиту также пообещали предоставить украинцам без паспорта.