Еще одна европейская страна готова помочь Украине вернуть мужчин: названо условие

Соответствующий механизм еще не разработан

Литва готова помочь Украине вернуть в страну мужчин мобилизационного возраста, если бы Киев увидел в этом необходимость. Однако для обеспечения эффективности таких действий нужно подумать о решениях на региональном уровне.

Об этом заявил старший советника президента Литвы Гитанаса Науседы по вопросам национальной безопасности Кястутис Будрис, пишет Delfi. По его словами, литовский лидер обсуждал этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским во время последней встречи в Вильнюсе.

"В той мере и в том виде, в котором Украина сочтет это необходимым, мы, конечно, будем с ними разговаривать и помогать в реализации. Это даже не обсуждается – как и касательно других потребностей, того, что нужно Украине", – сказал Будрис.

При этом он отметил, что в этом вопросе следует придерживаться нескольких принципов. По словам советника президента Литвы, это должно быть необходимым, а также это должно быть эффективно реализововано.

"Мы сами не будем поднимать этот флаг или делать из этого вопроса политическую позу, но эффективное решение означает, что оно все равно должно быть, по крайней мере, региональным решением между государствами – и не потому, что нам нужно политически за руки взяться с кем-то или нам в одиночку некомфортно, робко, но чтобы это было эффективно", – подчеркнул он.

Поясняя важность регионального решения, Будрис заявил, что таким образом была бы обеспечена эффективность мобилизационных процессов, поскольку, продолжил он, украинцы, уклоняющиеся от призыва в армию, столкнулись бы с теми же ограничениями даже после выезда из страны, в которой они сейчас проживают.

"Если мы введем более строгие условия проживания и работы в Литве для граждан Украины, уклоняющихся от обязательств в Украине, и, если (они) смогут переехать в соседнюю страну и там такого режима не будет – насколько это будет эффективно? Это будет скорее имитация", – пояснил он.

Между тем, отвечая на вопрос, как на практике мог бы выглядеть возврат украинских мужчин на родину, Будрис указал, что возможны разные пути. "В конце концов, мы этого не делали, поэтому не можем заранее сказать, что у нас есть фантастическое решение того, как это может работать", – заключил советник лидера страны.

Напомним, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш заявил о готовности польских властей помочь Украине вернуть мужчин призывного возраста. Он также заявил, что в планах польских властей не было продления права пребывания для военнообязанных мужчин из Украины. Министр намекнул, что они могут быть депортированы.

В свою очередь глава польского МВД отметил, что Польша не раскрывает данных о находящихся в Польше беженцах. В том числе, не передает их украинской стороне. Чиновник добавил, что те, у кого нет паспортов, тоже будут получать временную защиту.