Папу Римского пригласили на мирную конференцию по Украине в Швейцарии: детали
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Ватикан очень положительно относится к мирной конференции
Папу Римского Франциска, который нередко своими словами подыгрывает России, пригласили на саммит по Украине в Швейцарии. Но приедет ли он туда, пока неизвестно.
О приглашении рассказала хозяйка саммита – президент Швейцарии Виола Амхерд.
"У меня состоялся интересный разговор с Папой в теплой атмосфере. В частности, мы говорили о войне в Украине и других горячих точках мира", — заявила она.
На вопрос, дал ли понтифик свое согласие, она ответила: "Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".
Отметим, в Швейцарии официально подтвердили дату проведения мирного саммита по Украине. Он состоится в середине июня, а именно 15-16 числа в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке. Во встрече планируется принять участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга.
На первый глобальный саммит мира РФ приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит. Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях.
Напомним, Владимир Зеленько заявлял, что россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира. Кроме того, у них уже есть план того, как достичь своих целей.
Ранее "Телеграф" писал, что на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в середине июня, обсудят три основных вопроса по Украине. Все, что союзники поддержат, будет разрабатываться и реализовываться в дальнейшем.