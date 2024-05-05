Папу Римского пригласили на мирную конференцию по Украине в Швейцарии: детали

Ватикан очень положительно относится к мирной конференции

Папу Римского Франциска, который нередко своими словами подыгрывает России, пригласили на саммит по Украине в Швейцарии. Но приедет ли он туда, пока неизвестно.

О приглашении рассказала хозяйка саммита – президент Швейцарии Виола Амхерд.

"У меня состоялся интересный разговор с Папой в теплой атмосфере. В частности, мы говорили о войне в Украине и других горячих точках мира", — заявила она.

На вопрос, дал ли понтифик свое согласие, она ответила: "Мы пригласили Святой Престол. Ватикан очень положительно относится к мирной конференции".

Отметим, в Швейцарии официально подтвердили дату проведения мирного саммита по Украине. Он состоится в середине июня, а именно 15-16 числа в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке. Во встрече планируется принять участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга.

На первый глобальный саммит мира РФ приглашать не будут. Однако у Зеленского не исключают, что представителей РФ могут пригласить на второй саммит. Пресс-секретарь Путина говорит, что конференция в Швейцарии по Украине явно "не нацелена на результат", без участия России нельзя говорить о серьезных ожиданиях.

Напомним, Владимир Зеленько заявлял, что россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира. Кроме того, у них уже есть план того, как достичь своих целей.

Ранее "Телеграф" писал, что на Глобальном саммите мира, который состоится в Швейцарии в середине июня, обсудят три основных вопроса по Украине. Все, что союзники поддержат, будет разрабатываться и реализовываться в дальнейшем.