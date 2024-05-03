Даже без решения суда: в законопроект против ухилянтов внесена резонансная правка по штрафам

Максимальный размер штрафов за нарушение правил военного учета был уменьшен

Законопроект №10379 об ответственности за нарушение правил военного учета предусматривает заочные штрафы без решения суда по требованию ТЦК. В настоящее время он одобрен ко второму чтению Комитетом Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Об этом рассказал первый заместитель председателя Комитета Андрей Осадчук (фракция "Голос") в эфире телемарафона. По его словам, это сделали по требованию Минобороны и Генштаба.

"Основное нововведение законопроекта, поддержанного комитетом: по действующему закону для того, чтобы привлечь к административной ответственности, нужно лицо, его присутствие. Надо составить протокол об административном правонарушении и уже на основании этого протокола выдается постановление, которое уже является документом для взыскания денег. Так вот по требованию Генштаба и Минобороны процедуру составления протокола убрали", – рассказал депутат.

Осадчук отметил, что в законодательстве уже есть схожие процедуры, например, в случае наложения штрафов за превышение скорости с использованием фотофиксации нарушения.

"Схема будет такова, что ТЦК получит право выписывать сразу постановление о привлечении к ответственности, направляет его вам, если вы его не платите, – исполнительная служба, блокирование счетов и т.д. То есть именно таким инструментом Кабмин будет достигать того очень токсичного варианта, о котором все говорили и все были против – блокирование счетов, блокирование имущества",- сказал нардеп.

Также Осадчук отметил, что всех военнообязанных, которые нарушали требование сообщать в военкомат о существенных изменениях, по нововведению ТЦК сможет штрафовать. Речь идет о данных изменения места жительства, получении документов об образовании, загранпаспорте и т.д.

"Насколько я читаю закон, то в принципе можно оштрафовать всех… Я думаю, что 99% мужчин призывного возраста за последние 10-20 лет — у них были подобные ситуации, они абсолютно нормальные. И что-то мне подсказывает, что в течение 7 дней после возникновения таких обстоятельств никто не бежал в военкомат и не сообщал об этом", — добавляет первый заместитель.

Однако депутат акцентирует, что по правительственной версии законопроекта ко второму чтению комитет убрал ряд жестких норм.

"Мы полностью убрали уголовную ответственность за отказ от ВЛК. В целом эта тема закрыта. Мы убрали все эти новации об административном аресте, потому что большое желание было арестовывать на трое суток, это мы полностью убрали", — сказал член комитета.

Кроме того, максимальный размер штрафов за нарушение правил военного учета уменьшен.

"Штрафы по сравнению с тем, как хотел этого Кабмин, уменьшили раза на 4-5. Но они все равно остались больше. Для физических лиц на период военного положения это вплоть до 25 500 гривен, а для юридических лиц где-то 60 000. То есть уровень штрафов значителен, он примерно в 5 раз больше действующего уровня", – сказал Осадчук.

Заметим, что дата голосования за законопроект во втором чтении пока не известна. Однако, по мнению депутата, скорее всего, это будет до 18 мая, когда вступает в силу другой закон – об усилении мобилизации.

Ранее "Телеграф" писал, как накажут по новому закону тех, кто не явился в ТЦК в течение 60 дней.