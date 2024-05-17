В Киеве и не только: в Украине снова выключают свет, где узнать графики

На субботу, 18 мая, пока отключение не запланировано

В Украине 17 мая с 19:00 и до полуночи будут действовать стабилизационные отключения света. Это коснется почти каждой области, однако на Киевщине и Днепропетровщине уже начали действовать ограничения.

Об этом говорится в сообщении "ДТЭК". В сети сообщают, что в Киеве уже районы Позняки, Голосеево и часть Оболони без света.

"Киев, Киевщина, Одесщина, Днепропетровщина, Донетчина: по указанию Укрэнерго с 19:00 до 00:00 будут применяться графики отключений", — пишет компания.

Также в ДТЭК говорят, что на субботу, 18 мая, предварительно ограничения электричества не запланированы. Но ситуация в энергосистеме крайне изменчива. Поэтому компания призвала украинцев экономить свет для поддержки системы.

Заметим, что, по данным "Укрэнерго", есть временные рамки, в которые действуют графики почасовых отключений. То есть речь идет о возможном ограничении потребления при превышении регионом определенных лимитов.

Напомним, что на сайте "Yasno" вы сможете узнать, выключат ли свет по вашему адресу.

Ранее "Телеграф" писал, почему графики отключений света в Украине ввели именно сейчас.