Украинских военных просят не устанавливать "Резерв+": названа причина
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Для военных скоро запустят альтернативное приложение
Действующих военнослужащих попросили не устанавливать новое приложение "Резерв+". Для украинских защитников в скором времени запустят альтернативную программу.
Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Подробностями он поделился в интервью Radio NV.
По его словам, установка военнослужащими "Резерв+" привела к перегрузке системы.
"Очень много военнослужащих решило, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Да, все установите себе "Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого. Но на самом деле для военнослужащих скоро запустится приложение "Армия+", где будут все опции, которые нужны уже действующим военнослужащим", — пояснил спикер.
Напомним, что после вступления в силу обновленного закона о мобилизации, все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных власти разработали новое приложение "Резерв+".
Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что в новом приложении планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных. Это должно произойти в ближайших обновлениях.
Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, сколько украинцев уже обновили свои данные через "Резерв+".