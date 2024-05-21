Украинских военных просят не устанавливать "Резерв+": названа причина

Для военных скоро запустят альтернативное приложение

Действующих военнослужащих попросили не устанавливать новое приложение "Резерв+". Для украинских защитников в скором времени запустят альтернативную программу.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Лазуткин. Подробностями он поделился в интервью Radio NV.

По его словам, установка военнослужащими "Резерв+" привела к перегрузке системы.

"Очень много военнослужащих решило, что это их тоже касается. Некоторые командиры батальонов, даже до нас доходила информация, приказывали: "Да, все установите себе "Резерв+". И были определенные проблемы из-за этого. Но на самом деле для военнослужащих скоро запустится приложение "Армия+", где будут все опции, которые нужны уже действующим военнослужащим", — пояснил спикер.

Напомним, что после вступления в силу обновленного закона о мобилизации, все военнообязанные мужчины 18-60 лет в течение 60 дней должны уточнить свои учетные данные. Для украинских военнообязанных власти разработали новое приложение "Резерв+".

Заместитель министра обороны Украины по цифровому развитию, цифровым трансформациям и цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что в новом приложении планируют добавить функцию электронных направлений на военно-врачебную комиссию (ВВК) для военнообязанных. Это должно произойти в ближайших обновлениях.

Ранее "Телеграф" писал, что в Раде рассказали, сколько украинцев уже обновили свои данные через "Резерв+".