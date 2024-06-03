"Не справились с эмоциями": во Львовском ТЦК прокомментировали видео погони за велосипедистом

Украинцам напомнили об ответственности за уклонение от службы

Во Львовской области произошел очередной инцидент с участием работников ТЦК. В сети появилось видео, на котором зафиксировано, как военные на автомобиле догоняли убегающего от них на велосипеде мужчину.

По данным местных СМИ, событие произошло в Самборском районе. На кадрах также видно, что беглец упал с велосипеда, а автомобиль военных съехал в канаву.

В свою очередь во Львовском областном ТЦК и СП прокомментировали инцидент. Там отметили, что по просьбе военнослужащих РТЦК предъявить документы, гражданин начал выкрикивать нецензурную лексику, оскорблять военнослужащих, вести себя вызывающе и агрессивно. Также сообщается, что мужчина начал убегать от военных на велосипеде.

"Военнослужащие, которые были задействованы в группе оповещения, являются участниками боевых действий и на службу в РТЦК переведены из боевых частей. Не справившись с эмоциями, решили преследовать беглеца. Следовательно, догнали и пытались преградить ему путь. Однако тому удалось бежать", — подчеркнули в областном ТЦК

Там также напомнили, что все граждане призывного возраста должны носить с собой военно-учетные документы и предъявлять их по просьбе полиции или военнослужащих ТЦК. Также в областном ТЦК напомнили об ответственности за уклонение и препятствование работе представителей РТЦК и СП. Согласно части 1 статьи 114-1 Уголовного кодекса "Препятствование законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период" влечет лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Напомним, в сети появилось видео конфликта между военными и гражданским в Днепре. В ТЦК отреагировали и выступили с обвинениями в адрес "сочувствующих".