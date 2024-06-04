В Украине будут дорожать книги: известный издатель дал неутешительный прогноз

На стоимость книг влияют несколько факторов

После удара российской армии по типографии Vivat в Харькове книгоиздатели заговорили о том, что книги в Украине подорожают. На сегодняшний день в Украине самые дешевые книги на территории Европы.

Об этом "Телеграфу" рассказал основной владелец харьковского издательства "Фолио" Александр Красовицкий в материале "Чтобы заменить в библиотеках российские книги на украинские, нужно 1,5 млрд грн".

По его словам, типография Vivat была основным партнером издательства "Фолио". Поэтому российский обстрел стал ударом по всему украинскому книгоизданию.

"К сожалению, это была не первая типография, которую россияне уничтожили в Харькове. Среди тех, что серьезно влияет на рынок, уже третья", — сказал Красовицкий.

Также он рассказал, что стоимость книг зависит от цены на бумагу на мировом рынке и тиражей, которые печатают украинские издательства. Поэтому стоимость литературы будет только расти многие годы.

"В Украине — самые дешевые книги на территории Европы. И, безусловно, при одной и той же себестоимости, в первую очередь, уменьшена часть денег, получаемых автором, и часть денег, которые зарабатывает издатель. Потому эти две части будут расти вместе с увеличением уровня доходов населения. Это зависит друг от друга", — резюмировал Александр Красовицкий.

Также "Телеграф" рассказывал о том, почему в Украине все еще продают книги на русском языке. Издатель объяснил, что на это есть определенные причины.