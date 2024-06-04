В Україні дорожчатимуть книги: відомий видавець дав невтішний прогноз

На вартість книг впливають кілька факторів

Після удару російської армії по друкарні Vivat у Харкові книговидавці заговорили про те, що книги в Україні подорожчають. Сьогодні в Україні найдешевші книги на території Європи.

Про це "Телеграфу" розповів основний власник харківського видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький у матеріалі "Щоб замінити у бібліотеках російські книги на українські, потрібно 1,5 млрд грн".

За його словами, друкарня Vivat була основним партнером видавництва "Фоліо". Тому російський обстріл став ударом по всьому українському книговиданню.

"На жаль, це була не перша друкарня, яку росіяни знищили у Харкові. Серед тих, що серйозно впливають на ринок, вже третя", — сказав Красовицький.

Також він розповів, що вартість книг залежить від ціни на папір на світовому ринку та тиражів, які друкують українські видавництва. Тому вартість літератури лише зростатиме впродовж багатьох років.

"В Україні — найдешевші книги на території Європи. І, безумовно, при одній і тій самій собівартості, в першу чергу, зменшена частина грошей, які отримує автор, та частина грошей, що заробляє видавець. Тому ці дві частини будуть зростати разом зі збільшенням рівня доходів населення. Це залежить одне від одного", — резюмував Олександр Красовицький.

Також "Телеграф" розповідав про те, чому в Україні все ще продають книги російською мовою. Видавець пояснив, що на це є певні причини.