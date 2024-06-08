Укр

Сдержали обещание: графики отключений света стали более мягкими

Автор
Елена Руденко Елена Руденко
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Ситуация немного улучшилась
Ситуация немного улучшилась. Фото Freepik

Лимиты потребления, которые выделяются на каждую область, должны вырасти

С субботы, 8 июня, в Украине в тестовом режиме заработал новый, более мягкий порядок применения графиков почасовых отключений электроэнергии. В результате периоды отключений должны стать короче, что уже происходит в некоторых регионах.

Улучшение ситуации со светом анонсировал первый заместитель главы Минэнерго Юрий Власенко в ходе "Часа вопросов к правительству" в Верховной Раде 7 июня. Он отметил, что это связано с тем, что лимиты потребления, которые выделяются на каждую область, должны вырасти.

Ситуация уже улучшилась в Днепре, сообщает корреспондент "Телеграфа". Графики строго соблюдались всю неделю, а с утра в субботу отключать потребителей по ним перестали.

Стоит отметить, что глава Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупредил, что ухудшение ситуации ожидается в июле. Тогда, по его словам, света может не быть по 10 часов.

Как сообщал "Телеграф", экс-министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков пояснил, почему в Киеве и Одессе никогда не будут такие же графики, как у остальных. По его словам, наибольшие проблемы с энергоснабжением испытывает юг Украины.

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#Электричество #Свет #Отключения света