Демобилизации не будет? Безуглая заинтересовала новым заявлением

Нардеп пообещала позже поделиться подробностями

Нардеп Марьяна Безуглая заявила, что информация о возможном рассмотрении демобилизации — ложь. Ни в Генштабе, ни в Комитете Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороны и разведки этот вопрос не рассматривается.

Об этом нардеп заявила в комментарии под постом Евгения Прокопишина. Он высказался о темпах мобилизации в Украине.

"ГШ говорит, что темпы мобилизации значительно выросли и превышают ожидания — возможно, с осени будет частичная демобилизация (скорее всего, длительная ротация). Но важно не просто набрать людей, а набрать младших и хорошо их подготовить — вот с этим все еще есть проблемы", — написал Евгений Прокопишин.

Марьяна Безуглая отметила, что темпы мобилизации в Украине действительно выросли после принятия нового закона о мобилизации. Кроме того, уже есть положительный эффект от рекрутинга. Но тема демобилизации сейчас не рассматривается.

"Это неправда. Никакой демобилизации не рассматривают, что произошло в комитете планирую написать отдельно", — сообщила нардеп.

У нее поинтересовались, неужели Генштаб и коллеги по Комитету врут украинцам, но на это Безуглая ничего не ответила.

Напомним, что в Генштабе оценил темпы мобилизации в Украине как удовлетворительные, несмотря на то, что призыв все равно идет тяжело. Если они будут держаться на том же уровне, то к концу лета можно будет вернуться к вопросу о демобилизации. Однако Евгений Прокопишин считает, что раньше октября-ноября к рассмотрению этого вопроса не вернутся.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине хотят создать реестр забронированных работников. Сейчас из-за недоработок в законе критически важные предприятия вынуждены останавливать свою работу, так как сотрудников не хватает.