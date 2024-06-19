Демобілізації не буде? Безугла зацікавила новою заявою

Нардепка пообіцяла пізніше поділитися подробицями

Нардепка Мар’яна Безуглая заявила, що інформація про можливий розгляд демобілізації — брехня. Ані в Генштабі, ані в Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки це питання не розглядається.

Про це нардепка заявила у коментарі під постом Євгена Прокопишина. Він висловився щодо темпів мобілізації в Україні.

"ГШ каже, що темпи мобілізації значно зросли й перевищують очікування — можливо, з осені буде часткова демобілізація (швидше за все, тривала ротація). Але важливо не просто набрати людей, а набрати молодших і добре їх підготувати — ось із цим все ще є проблеми", — написав Євген Прокопишин.

Мар’яна Безугла зазначила, що темпи мобілізації в Україні справді зросли після ухвалення нового закону про мобілізацію. Крім того, вже є позитивний ефект від рекрутингу. Але тема демобілізації зараз не розглядається.

"Це неправда. Жодної демобілізації не розглядають, що сталося в комітеті планую написати окремо", - повідомила нардепка.

У неї поцікавилися, невже Генштаб та колеги по Комітету брешуть українцям, але на це Безугла нічого не відповіла.

Нагадаємо, що у Генштабі оцінив темпи мобілізації в Україні як задовільні, попри те, що призов все одно триває важко. Якщо вони триматимуться на тому ж рівні, то до кінця літа можна буде повернутися до питання демобілізації. Однак Євген Прокопишин вважає, що раніше за жовтень-листопад до розгляду цього питання не повернуться.

Також "Телеграф" розповідав про те, що в Україні хочуть створити реєстр заброньованих працівників. Нині через недоробки у законі критично важливі підприємства змушені зупиняти свою роботу, оскільки співробітників не вистачає.