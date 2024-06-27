"Благодарю за испорченный семейный вечер": нардеп раскритиковал сервис популярного киевского ресторана

Парламентарий заявил, что заведение потеряло его семью как клиентов

Народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин раскритиковал столичный ресторан MAFIA Украина за сервис и обвинил его в испорченном семейном вечере. Он сделал заказ онлайн, но так его и не получил.

Соответсвующий пост он сделал на своей странице в Facebook. Нардеп подчеркнул, что такая ситуация с ним происходит не впервые.

"Друзья, если вы раз наткнулись на позорный сервис, получили извинения и дали компании шанс – вы пожалеете снова. MAFIA Украина благодарю за еще один испорченный семейный вечер. Никогда снова", — написал Юрчишин.

В комментариях под постом он более детально объяснил, что произошло. По словам парламентария, его заказ не был выполнен.

"Не выполнен заказ, не объяснена ситуация почему, попытка выяснить ситуацию завершилась на русском в ресторане и игнором со стороны службы поддержки", — рассказал Юрчишин.

Сам ресторан MAFIA также ответил комментарием под этом постом. Служба поддержки принесла извинения за сложившуюся ситуацию:

"Приносим искрение извинения за досадную ситуацию. В момент Вашего заказа, выключили свет в ресторане и программа не подтянула заказ в работу. Мы работаем с каждым отзывом и стараемся постоянно улучшать сервис. Хотели бы сделать для Вас, что-то приятное, чтобы хоть как-то исправить впечатление. Приглашаем Вас на ужин всей семьей, будем рады угостить вас в любом из ресторанов MAFIA или доставить заказ на дом. Спасибо за понимание. С уважением команда MAFIA".

На это Юрчишин поблагодарил за попытку исправить ситуацию, однако добавил, что его семью как клиентов ресторан уже потерял.

"Спасибо за попытку. Но это уже было. Нормальная коммуникация на линии поддержки или в ресторане (желательно по-украински) сняла бы все вопросы. Надеюсь, вы исправитесь. Нашу семью как клиентов вы потеряли, не потеряйте других", — ответил "Мафии" нардеп.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что киевское заведение "Такахули Васильковская" попало в громкий скандал из-за рекламы на баннере. Наряду с названием блюда "Чебуреки с бараниной, помидорами и перцем" была следующая приписка: "Убережет от ТЦК".