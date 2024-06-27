"Дякую за зіпсований сімейний вечір": нардеп розкритикував сервіс популярного київського ресторану

Парламентарій заявив, що заклад втратив його сім’ю як клієнтів

Народний депутат від фракції "Голос" Ярослав Юрчишин розкритикував столичний ресторан MAFIA Україна за сервіс та звинуватив його у зіпсованому сімейному вечорі. Він зробив замовлення онлайн, але його так і не отримав.

Відповідну посаду він зробив на своїй сторінці у Facebook. Нардеп наголосив, що така ситуація з ним відбувається не вперше.

"Друзі, якщо ви вкотре натрапили на ганебний сервіс, отримали вибачення і дали компанії шанс — ви пошкодуєте знову. MAFIA Україна дякую за ще один зіпсований сімейний вечір. Ніколи знову", — написав Юрчишин.

У коментарях під постом він детальніше пояснив, що сталося. За словами парламентаря, його замовлення не було виконане.

"Не виконано замовлення, не пояснена ситуація чому, спроба з’ясувати ситуацію завершилася російською в ресторані та ігнором з боку служби підтримки", — розповів Юрчишин.

Сам ресторан MAFIA також відповів коментарем під цією посадою. Служба підтримки вибачилася за ситуацію, що склалася:

"Приносимо щирі вибачення за прикру ситуацію. В момент Вашого замовлення, вимкнули світло в ресторані й програма не підтягнула замовлення в роботу. Ми працюємо з кожним відгуком і намагаємося постійно покращувати сервіс. Хотіли б зробити для Вас, щось приємне, щоб хоч якось виправити враження. Запрошуємо Вас на вечерю всією родиною, будемо раді пригостити вас у будь-якому з ресторанів MAFIA або доставити замовлення до дому. Дякуємо за розуміння. З повагою, команда MAFIA"

На це Юрчишин подякував за спробу виправити ситуацію, проте додав, що його родину як клієнтів ресторан уже втратив.

"Дякую за спробу. Але це вже було. Нормальна комунікація на лінії підтримки або в ресторані (бажано українською) зняла б усі питання. Сподіваюся, ви виправитеся. Нашу сім’ю як клієнтів ви втратили, не втратите інших", — відповів "Мафії" нардеп.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що київський заклад "Такахулі Васильківська" потрапив у гучний скандал через рекламу на банері. Поряд із назвою страви "Чебуреки з бараниною, помідорами та перцем" була наступна приписка: "Убереже від ТЦК".