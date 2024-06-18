"Опоздал на паром?": в районе Крымского моста обнаженный мужчина устроил заплыв

Заметили его около 7 утра

В районе Крымского моста через Москву-реку устроил утренний заплыв обнаженный мужчина. Его пытались достать сотрудники МЧС России.

Об этом сообщают росСМИ. Россияне в комментариях назвали свои версии, почему мужчина решил поплавать.

"Неадекватный и голый мужчина устроил утренний заплыв по Москве-реке в районе Крымского моста. Прямо сейчас сотрудники МЧС на двух катерах пытаются вытащить из воды обнажённого мужчину. Пловец находится в неадекватном состоянии и всячески сопротивляется своему спасению. Что именно заставило его залезть в реку в 7 утра — неизвестно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что также на место происшествия прибыли сотрудники полиции, которые допросят эксгибициониста.

Реакция пользователей сети

Россияне оценили эту новость в комментариях, написав, что сами в такую жару поплавали бы. Так же из вариантов мотивов поступка мужчины, по мнения комментаторов, — опоздал на пароход.

Для справки: Крымский мост — висячий мост через Москву-реку, расположен на трассе Садового кольца, соединяет Зубовский бульвар с улицей Крымский Вал. Не стоит путать его с Крымским мостом через Керченский пролив.

Крымский мост на карте

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