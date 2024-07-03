Ваши предки обожали считать деньги, если у вас такая фамилия: проверьте ее в списке

Всего насчитывается семь таких фамилий

Множество украинских фамилий имеет богатую историю и может рассказать интересные факты о ваших предках. Например, ряд определенных родовых имен говорит о том, что в вашем роду были люди, которые очень любили деньги.

Вероятно, эти люди могли получить такие фамилии из-за постоянной привычки пересчитывать деньги. Или же они любили копить деньги и этим отличались. Об этом говорится в работе "Современные украинские фамилии" языковеда Юлиана Редько.

Всего таких фамилий насчитывается семь. При этом, количество носителей значительно отличается.

Какие фамилии давали тем, кто обожает деньги

Гривна;

Четвертак;

Копейка;

Галаган;

Пинязь;

Грош;

Коруна.

Наиболее популярна из этого списка фамилия Галаган. В стране насчитывается 2804 носителя такого родового имени. Большая часть людей проживает в Киеве. В то же время с фамилией Пинязь в Украине проживает только 31 человек.

К слову, некоторые люди, которые были тесно связаны с деньгами, получали соответствующие прозвища. Так, например, у потомков древних бизнесменов могут быть такие фамилии как Флис, Вес, Базар или Караван. Эти прозвища указывают на то, что первопредок самоотверженно работал в торговле и был успешным в этой сфере.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие фамилии наши предки давали исключительно добрым людям. Они выделялись своими поступками и отношением к другим.