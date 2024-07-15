Украину накрыл пик жары: в каких областях она скоро пойдет на спад, а где удержится дольше всего

Июль продолжает "жарить" Украину

В Украине продолжает стоять палящая жара. В понедельник, 15 июля ожидается пик жары, в дальнейшем кое-где она пойдет на спад, но в большинстве регионов продолжится.

О погоде в ближайшие дни рассказала синоптик Наталья Диденко. Она предупредила, что 15 июля пиковые значения температуры воздуха будут достигать и превышать +40 градусов. В западной части Украины температура воздуха будет немного ниже — +28 +43 градуса.

В последующие дни жара удержится на юге, востоке и в центральных областях (кроме Винницкой). Снижение температур в этих регионах ожидается только с 26 июля.

Что касается Киева, то ближайшие дни там будут рекордно жаркими. При этом именно 15 июля в столице ожидается пик жары. В понедельник столбики термометров в столице будут подниматься до +36 +39, местами до +40. Будет сухо, продолжит светить палящее солнце.

Диденко добавила, что вечером 15 июля в Киеве может кратковременно усилится ветер. Жара ощутимо снизится в столице уже 18 июля.

Как рассказывал "Телеграф", в Черкассах из-за жары взорвался автомобиль. Очевидцы утверждают, что в салоне находился кислородный баллон, который из-за жары не выдержал внутреннего давления.