Четыре области будут захватывать пять лет: глава генштаба Британии оценил успехи россиян в Украине

Затягивание войны будет очень затратным для обеих сторон, считает генерал

Россиянам не стоит рассчитывать на быстрый захват Украины, а их минимальный план по захвату четырех областей может быть выполнен за пять лет. При этом для этих целей им надо пожертвовать около 1,8 миллиона солдат убитыми и ранеными.

Об этом рассказал новый глава Генштаба Великобритании Роли Уокер на конференции по наземным войнам в Лондоне. Его словам приводит Sky News.

По его словам, российская война в Украине не идет хорошо ни для одной из сторон, а ее затягивание не принесет победы никому.

"Это полное опустошение для обеих сторон и потерянные поколения", — сказал он.

При этом Уокер добавил, что российский диктатор Владимир Путин должен потерпеть неудачу, поскольку иначе это поставит под угрозу структуру безопасности НАТО. Говоря о прогнозах развития войны, генерал сообщил, что полный захват Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей россияне смогут провести разве что в течение следующих пяти лет.

"При нынешних темпах потерь убитыми и ранеными, вероятно, придется потратить более 1,5 миллиона человек — жертв — и достичь этой цели, потеряв при этом неисчислимые миллиарды (долларов, — ред.) в военном оборудовании. Поэтому большой вопрос это то, смогут ли украинские вооруженные силы сохранить и поддержать оборону, которая у них есть", — добавил Уокер.

Он отметил, что России придется сделать выбор между захватом небольшого куска украинской территории и жизнями от 1,5 до 1,8 миллиона солдат "в зависимости от того, куда движется мир".

Стоит отметить, что эти слова Уокера прозвучали спустя несколько дней после первого публичного выступления бывшего главнокомандующего ВСУ, а ныне посла Украины в Британии Валерия Залужного. В своей речи он предупредил Запад об угрозе и призвал свободный мир наконец проснуться.