Чотири області захоплюватимуть п’ять років: голова генштабу Британії оцінив успіхи росіян в Україні

Затягування війни буде дуже затратним для обох сторін, вважає генерал

Росіянам не варто розраховувати на швидке захоплення України, а їх мінімальний план із захоплення чотирьох областей може бути виконаний за п’ять років. При цьому для цих цілей їм треба пожертвувати близько 1,8 мільйона солдатів убитими та пораненими.

Про це розповів новий голова Генштабу Великої Британії Ролі Вокер на конференції з наземних війн у Лондоні. Його слова наводить Sky News.

За його словами, російська війна в Україні не йде добре для жодної зі сторін, а її затягування не принесе перемоги нікому.

"Це повне спустошення для обох сторін та втрачені покоління", — сказав він.

При цьому Вокер додав, що російський диктатор Володимир Путін має зазнати невдачі, оскільки інакше це поставить під загрозу структуру безпеки НАТО. Говорячи про прогнози розвитку війни, генерал повідомив, що повне захоплення Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей росіяни зможуть провести хіба що протягом наступних п’яти років.

"При нинішніх темпах втрат убитими і пораненими, ймовірно, доведеться витратити понад 1,5 мільйона людей — жертв — і досягти цієї мети, втративши при цьому незліченні мільярди (доларів, — ред.) у військовому устаткуванні. Тому велике питання це те, чи зможуть українські збройні сили зберегти і підтримати оборону, яка у них є", — додав Вокер.

Він зазначив, що Росії доведеться зробити вибір між захопленням невеликого шматка української території та життям від 1,5 до 1,8 мільйона солдатів "залежно від того, куди рухається світ".

Варто зазначити, що ці слова Уокера пролунали за кілька днів після першого публічного виступу колишнього головнокомандувача ЗСУ, а нині посла України в Британії Валерія Залужного. У своїй промові він попередив Захід про загрозу і закликав вільний світ нарешті прокинутися.