Что происходит на могиле Фарион через неделю после ее убийства: фоторепортаж и рассказы очевидцев

27 июля исполняется девять дней со дня смерти экснардепки

Пока полиция обнародует детали убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион, к ее могиле каждый день приходят люди отдать последний дань уважения. Похоронили убитую на центральной аллее Лычаковского кладбища, на поле номер 22.

Вокруг могилы — сотни букетов, лампады, последние обещания и посвящения тех, кто еще при жизни ценил Ирину Фарион. "Вы были силой для нас", — написала Анастасия Бабий в стихотворении, посвященном языковеду. "Вы изменили нас. Украина будет", — сказано в записке, оставленной неизвестным человеком.

Место последнего упокоения Ирины Фарион

Могила Ирины Фарион Место захоронения Ирины Фарион

Записка на могиле Ирины Фарион

Стихотворение на могиле Ирины Фарион Стихотворение-посвящение Фарион

Рядом с одним из фото Фарион фраза: "язык — это оружие". Именно за украинский язык и его защиту языковеда убили. Так считает Мирослава, зашедшая на могилу по пути через кладбище. Женщина считает, что Фарион знала, что с ней может что-то произойти, но шокирована безразличием людей: "Она погибла за Украину. И очень жаль, потому что таких людей не так уж много есть, что выступают и не боятся. Это так нагло, как просто человека взяли, убили среди белого дня. И люди видели, что кто-то там сидит и не обратились в полицию, что какой-то подозрительный человек во дворе.

Почтить память Ирины Фарион приходят не только львовяне. Василий и Наталья с семьей приехали из Хмельницкой области — сделали крюк в 200 км, когда ехали по делам, чтобы принести на могилу цветы. Языковеда они знали с начала 2000-х, ведь были членами "Свободы" (Ирина Фарион была членом политсовета ВО "Свобода" с 2005 года, — Ред.), а также неоднократно посещали встречи с Ириной Фарион, посвященные украинскому языку.

Возложить цветы на могилу Фарион приехали из Хмельницкой области Люди у могилы Ирины Фарион Приходят и те, кто знал языкознание лично

"Очень умная женщина была. Это энциклопедия. Она сколько знала. Наверное, в вопросах о языке равных ей в Украине не было. Это такой кладезь знаний, что удивляешься, как вообще в голове, столько может уместиться", — вспоминает Наталья.

"Неординарная личность была. Если бы ее слушали, конечно, все было бы по-другому. Каждое ее слово было острое, правдивое и очень рациональное. Надо слушать таких людей. И будет все хорошо", — считает Василий и сожалеет, что многие задумались о словах Фарион только после ее смерти.

Могила Владимира Ивасюка рядом

Они возложили также цветы к могиле Владимира Ивасюка — одного из основателей украинской эстрадной музыки. Он похоронен на том же поле, что и Ирина Фарион. Именно он создал "Червону руту". Писать песни исключительно на украинском языке в Советском Союзе было опасно. 24 апреля 1979 года Ивасюк загадочно погиб.

Его фамилию часто ставят в один ряд с фамилиями Кузьмы Скрябина, Вячеслава Чорновола, а теперь среди них и Ирина Фарион.

Львовяне зажигают лампадки у могилы Фарион У места захоронения Ирины Фарион

"Ее убили за язык, потому что она говорила много правды, — говорит Юлия, пришедшая поставить лампаду в память о языковеде, — это похоже на случай со Скрябиным".

Рядом с Ириной Фарион на Лычаковском кладбище похоронены и другие выдающиеся деятели культуры и образования — известный украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик, композитор и народный артист Украины Богдан Янивский, украинский языковед, доктор филологических наук Михаил Онишкевич.

Могила доктора филологических наук Михаила Онишкевича

Могила композитора Богдана Яневского

Могила композитора Мирослава Скорика

Воздать честь языковеду люди приходят не только на кладбище. На месте убийства Фарион – мемориал с цветами и фото. Местные жители видели убийцу и рассказали, похож ли он на задержанного в Днепре юношу. Ему в это время объявили подозрении в совершении умышленного убийства. Полиция выяснила не только, как он готовился к преступлению, но и расследует его возможные мотивы.