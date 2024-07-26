Что происходит на могиле Фарион через неделю после ее убийства: фоторепортаж и рассказы очевидцев
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27 июля исполняется девять дней со дня смерти экснардепки
Пока полиция обнародует детали убийства языковеда и бывшего народного депутата Ирины Фарион, к ее могиле каждый день приходят люди отдать последний дань уважения. Похоронили убитую на центральной аллее Лычаковского кладбища, на поле номер 22.
Вокруг могилы — сотни букетов, лампады, последние обещания и посвящения тех, кто еще при жизни ценил Ирину Фарион. "Вы были силой для нас", — написала Анастасия Бабий в стихотворении, посвященном языковеду. "Вы изменили нас. Украина будет", — сказано в записке, оставленной неизвестным человеком.
Рядом с одним из фото Фарион фраза: "язык — это оружие". Именно за украинский язык и его защиту языковеда убили. Так считает Мирослава, зашедшая на могилу по пути через кладбище. Женщина считает, что Фарион знала, что с ней может что-то произойти, но шокирована безразличием людей: "Она погибла за Украину. И очень жаль, потому что таких людей не так уж много есть, что выступают и не боятся. Это так нагло, как просто человека взяли, убили среди белого дня. И люди видели, что кто-то там сидит и не обратились в полицию, что какой-то подозрительный человек во дворе.
Почтить память Ирины Фарион приходят не только львовяне. Василий и Наталья с семьей приехали из Хмельницкой области — сделали крюк в 200 км, когда ехали по делам, чтобы принести на могилу цветы. Языковеда они знали с начала 2000-х, ведь были членами "Свободы" (Ирина Фарион была членом политсовета ВО "Свобода" с 2005 года, — Ред.), а также неоднократно посещали встречи с Ириной Фарион, посвященные украинскому языку.
"Очень умная женщина была. Это энциклопедия. Она сколько знала. Наверное, в вопросах о языке равных ей в Украине не было. Это такой кладезь знаний, что удивляешься, как вообще в голове, столько может уместиться", — вспоминает Наталья.
"Неординарная личность была. Если бы ее слушали, конечно, все было бы по-другому. Каждое ее слово было острое, правдивое и очень рациональное. Надо слушать таких людей. И будет все хорошо", — считает Василий и сожалеет, что многие задумались о словах Фарион только после ее смерти.
Они возложили также цветы к могиле Владимира Ивасюка — одного из основателей украинской эстрадной музыки. Он похоронен на том же поле, что и Ирина Фарион. Именно он создал "Червону руту". Писать песни исключительно на украинском языке в Советском Союзе было опасно. 24 апреля 1979 года Ивасюк загадочно погиб.
Его фамилию часто ставят в один ряд с фамилиями Кузьмы Скрябина, Вячеслава Чорновола, а теперь среди них и Ирина Фарион.
"Ее убили за язык, потому что она говорила много правды, — говорит Юлия, пришедшая поставить лампаду в память о языковеде, — это похоже на случай со Скрябиным".
Рядом с Ириной Фарион на Лычаковском кладбище похоронены и другие выдающиеся деятели культуры и образования — известный украинский композитор и музыковед Мирослав Скорик, композитор и народный артист Украины Богдан Янивский, украинский языковед, доктор филологических наук Михаил Онишкевич.
Воздать честь языковеду люди приходят не только на кладбище. На месте убийства Фарион – мемориал с цветами и фото. Местные жители видели убийцу и рассказали, похож ли он на задержанного в Днепре юношу. Ему в это время объявили подозрении в совершении умышленного убийства. Полиция выяснила не только, как он готовился к преступлению, но и расследует его возможные мотивы.