Есть важный момент: украинцам рассказали об отключениях света на 31 июля
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К украинцам обратились с важной просьбой
В Украине не планируют отключать свет 30 июля. Это будут уже вторые сутки без ограничения потребления электроэнергии.
Об этом сообщили в "Укрэнерго". По словам энергетиков, в настоящий момент введения графиков на завтрашний день не планируется.
"При изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно", — отметили в "Укрэнерго".
При этом украинцев попросили экономить электроэнергию и использовать мощные электроприборы в определенное время — с 11:00 до 15:00. Как сообщалось ранее, в эти часы наибольшая солнечная активность и комфортная температура для работы солнечных станций.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине дали прогноз по свету на ближайшие три месяца. Пока они довольно оптимистичные.
Также мы сообщали о том, что мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинцам следует готовиться к "графику включений", а не "графику отключений". Такая проблема может быть актуальна во время отопительного сезона.