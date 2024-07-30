Є важливий момент: українцям розповіли про відключення світла на 31 липня

До українців звернулися з важливим проханням

В Україні не планують вимикати світло 30 липня. Це буде вже друга доба без обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомили у "Укренерго". За словами енергетиків, на зараз запровадження графіків на завтрашній день не планується.

"При зміні ситуації в енергосистемі — про застосування заходів обмеження буде повідомлено додатково", — зазначили в "Укренерго".

При цьому українців попросили економити електроенергію та використати потужні електроприлади у певний час — з 11:00 до 15:00. Як повідомлялося раніше, у цей час найбільша сонячна активність і комфортна температура для роботи сонячних станцій.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Кабміні дали прогноз щодо світла на найближчі три місяці. Поки що вони досить оптимістичні.

Також ми повідомляли про те, що мер Дніпра Борис Філатов заявив, що українцям слід готуватися до "графіка включень", а не "графіка відключень". Така проблема може бути актуальною під час опалювального сезону.