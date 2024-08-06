"Бумажка с реквизитами не является основанием": адвокат объяснила, можно ли обжаловать штраф ТЦК

Наказание можно получить даже после уточнения данных

До 16 июля все военнообязанные в Украине должны были обновить свои военно-учетные данные. Тем, кто этого не сделал, грозят немалые штрафы, однако их могут получить даже вовремя уточнившие свои данные.

Разъяснение по этому поводу предоставила адвокат Дарья Тарасенко. Она подчеркнула, что необновление данных — не единственная причина, по которой военнообязанному может грозить денежное взыскание. Например, неявка по повестке является основанием для наложения штрафа даже в том случае, если мужчина обновил свои данные.

"Основанием для наложения штрафа является постановление о совершении административного правонарушения — отдельный документ, за подписью руководителя ТЦК и СП… бумажка с реквизитами не может быть основанием для оплаты штрафа", — подчеркнула она.

Адвокат рассказала, как понять, законно ли наложен штраф. Она перечислила, какие условия для законности штрафа обязательны:

постановление о совершении административного правонарушения;

подпись руководителя ТЦК и СП;

указание, за какое именно правонарушение наложен штраф;

подтверждение, что военнообязанный действительно совершил правонарушение.

Кроме того, штрафом не может наказываться непредоставление ТЦК и СП информации, содержащейся в государственных реестрах (например, о браке или рождении ребенка). Также ТЦК и СП не должны нарушать процедуру уведомления о рассмотрении административного дела.

"Только разобравшись с этими вопросами можно понять, есть ли перспективы обжаловать постановление о привлечении к административной ответственности. Поэтому, если вы не согласны с тем, что на вас ТЦК и СП наложил штраф, вам необходимо получить на руки постановление о привлечении к административной ответственности, разобраться самостоятельно или посоветоваться с адвокатом и если вы решите, что действительно есть основания для обжалования, то обращаться в суд, чтобы в судебном порядке это постановление было отменено", — пояснила Тарасенко.

Как рассказывал "Телеграф", адвокат Роман Симутин спрогнозировал, когда военнообязанные украинцы начнут получать первые штрафы за необновление данных. Это может произойти уже скоро.