Стало відомо, коли можна чекати обіцяних Зеленським перестановок в Кабміні

Йдеться про два прізвища

Епопея з кадровими перестановками в Кабінеті міністрів, схоже, продовжується. Джерела "Телеграфу" в Офісі президента (ОП) розповіли, що призначення в Уряді варто очікувати під кінець літа.

"Раніше 20 серпня нічого не буде", — сказав співрозмовник видання.

Наразі тривають дискусії щодо розділення Мінінфраструктури та розвитку громад на два окремі відомства. Серед претендентів очолити новостворені відомства — чинний СЕО "Нафтогазу" Олексій Чернишов на посаду міністра інфраструктури з приставкою "віцепрем’єр", та заступник голови ОП Олексій Кулеба на розвиток громад. Щоправда, достеменно говорити про їх призначення не варто.

Заміна прем’єра Дениса Шмигаля поки що не на порядку денному. Варто нагадати, що протягом останніх місяців неодноразово ходили чутки про нібито готовність Банкової замінити Шмигаля на Юлію Свириденко — першу віцепрем’єрку.

Тим часом у правлячій фракції "Слуга народу" повідомили "Телеграфу", що не володіють інформацією про кадрові зміни, які президент Володимир Зеленський анонсував 1 серпня.

Нагадаємо, що голова Верховної Ради (ВР) Руслан Стефанчук не підтримує ймовірну заміну прем'єр-міністра. Він наголосив, що така кадрова перестановка у воєнний час незаконна.

Раніше "Телеграф" розповідав, що звільнений з Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов так і не став послом.