Графики вернулись: в "Укрэнерго" рассказали, кто останется без света 8 августа

Для этого будет задействована одна очередь графика ограничения мощности

Графики отключения электроэнергии возвращаются в Украину после недели отсутствия. Но они затронут не всех.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По словам энергетиков, 8 августа будут применены ограничения потребления. Они коснутся промышленности и бизнеса.

Для этого будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.

"Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет", — отмечается в сообщении.

Также в "Укрэнерго" рассказали о причинах применения ограничений:

- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;

- Высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.

"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00", — обратились к украинцам энергетики.

Ранее мы также сообщали о том, что мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинцам следует готовиться к "графику включений", а не "графику отключений". Такая проблема может быть актуальна во время отопительного сезона.