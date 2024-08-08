Графики вернулись: в "Укрэнерго" рассказали, кто останется без света 8 августа
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Для этого будет задействована одна очередь графика ограничения мощности
Графики отключения электроэнергии возвращаются в Украину после недели отсутствия. Но они затронут не всех.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По словам энергетиков, 8 августа будут применены ограничения потребления. Они коснутся промышленности и бизнеса.
Для этого будет задействована одна очередь графика ограничения мощности.
"Потребление населения, критической инфраструктуры и объектов оборонной промышленности ограничиваться не будет", — отмечается в сообщении.
Также в "Укрэнерго" рассказали о причинах применения ограничений:
- дефицит мощности в системе, вызванный российскими атаками;
- Высокий уровень потребления электроэнергии из-за повышения температуры воздуха до +30С на юге и востоке страны.
"Пожалуйста, потребляйте электроэнергию рационально с 16:00 до 23:00", — обратились к украинцам энергетики.
Ранее мы также сообщали о том, что мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинцам следует готовиться к "графику включений", а не "графику отключений". Такая проблема может быть актуальна во время отопительного сезона.