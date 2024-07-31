Вернутся ли графики отключений света с 1 августа? В "Укрэнерго" дали ответ
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Украинцев просят экономить электричество
На протяжении всего 1 августа графики отключений света в Украине применятся не будут. Таким образом, этот день станет уже третьим подряд, когда по всей стране будет бесперебойное электроснабжение.
Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго". По словам энергетиков, отключений пока не предвидится на протяжении всех суток. А при изменении ситуации в энергосистеме – о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.
При этом, в "Укрэнерго" продолжают обращаться к гражданам с важной просьбой. Украинцев просят экономить электричество в пиковые часы для энергосистемы и пользоваться мощными электроприборами с 11:00 до 15:00.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Кабмине дали прогноз по свету на ближайшие три месяца. Пока они довольно оптимистичные.
Ранее мы также сообщали о том, что мэр Днепра Борис Филатов заявил, что украинцам следует готовиться к "графику включений", а не "графику отключений". Такая проблема может быть актуальна во время отопительного сезона.