Графіки повернулися: в "Укренерго" розповіли, хто залишиться без світла 8 серпня

Для цього буде задіяно одну чергу графіка обмеження потужності

Графіки відключення електроенергії повертаються до України після тижня відсутності. Але вони торкнуться не всіх.

Про це повідомляє пресслужба "Укренерго". За словами енергетиків, 8 серпня буде застосовано обмеження споживання. Вони торкнуться промисловості та бізнесу.

Для цього буде задіяно одну чергу графіка обмеження потужності.

"Споживання населення, критичної інфраструктури та об’єктів оборонної промисловості обмежуватись не буде", — наголошується в повідомленні.

Також в "Укренерго" розповіли про причини застосування обмежень:

Дефіцит потужності у системі, викликаний російськими атаками;

Високий рівень споживання електроенергії через підвищення температури повітря до +30С на півдні та сході країни.

"Будь ласка, споживайте електроенергію раціонально з 16:00 до 23:00", — звернулися до українців енергетики.

Раніше ми також повідомляли, що мер Дніпра Борис Філатов заявив, що українцям слід готуватися до "графіка включень", а не "графіка відключень". Така проблема може бути актуальною під час опалювального сезону.