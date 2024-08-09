Без зайвої "о": чому українською правильно казати "паралімпійський"

Багато хто помилково вживає варіант "параолімпійський"

Одним зі спортивних термінів, який більшість напише неправильно, є "паралімпійський". Він стосується міжнародних змагань для спортсменів з інвалідністю.

В українській мові існує плутанина в написанні цього слова, у нього часто хочуть запхати ще одну літеру "о". "Телеграф" розповідає, чому правильним є саме варіант "паралімпійський", а також про його походження та вживання в українському контексті.

Походження терміна

Слово "паралімпійський" виникло в англійській мові в 1950-х роках через злиття слів paraplegic (параплегія) та Olympic (олімпійський). Префікс "пара-" в цьому випадку не є частиною слова "олімпійський", а скорочує термін "параплегія", який стосується паралічу нижніх кінцівок. Це пояснює, чому правильним є написання "паралімпійський", а не "параолімпійський".

В українській мові термін "паралімпійський" закріплений у законодавстві та використовується в офіційних документах Національного комітету спорту інвалідів України. Аналогічні терміни, такі як дефлімпійський (для спортсменів з порушеннями слуху) і сурдлімпійський, також підтверджують правильність вживання терміна "паралімпійський".

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