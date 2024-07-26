За донат на дроны и РЭБ для "Буревия" можно получить уникальную вышиванку: детали и условия розыгрыша

Вышиванку этого бренда носит Энтони Блинкен

Бригада "Буревий" Национальной гвардии Украины открыла сбор на FPV-дроны и средства радиоэлектронной борьбы. Каждый, кто сделает донат от 300 гривен, будет участвовать в розыгрыше эксклюзивной вышиванки "Свет" дизайнера Светланы Волик.

Как рассказала в Facebook офицер бригады "Буревий" Национальной гвардии Украины Анна Максимчук, чем больше донатов — тем больше шансов получить вышиванку. Розыгрыш состоится на платформе Monobank 1 августа. FPV и РЭБ, которые будут приобретены на средства этого сбора, будут помогать уничтожать врага на Лиманском направлении.

"Светлана Волик создала эту уникальную вышиванку, украшенную камнями, зашивая в каждый стежок глубокий смысл Жизни и силы Своего неповторимого и исцеляющего Света", — написала военная.

Цель: 540 000.00 гривен

Ссылка на банку - https://send.monobank.ua/jar/9hj55zU1ya

Номер карты банки — 5375 4112 2045 8074

На момент написания новости собрано 101 460 гривен.

Отметим, основательница украинского бренда "Своє", мать двоих детей Светлана Волик живет и творит в Сумах, но ее вышиванки известны не только во многих городах Украины, но и далеко за ее пределами. В 2023 году ее сорочку с изображениями "хаймарсов" и "байрактаров" в качестве оберегов Украины получил в подарок госсекретарь США Энтони Блинкен.

Напомним, директор Благотворительного фонда Сергея Притулы Андрей Шувалов рассказал "Телеграфу", кому надо донатить: большим фондам или конкретным военным и волонтерам.