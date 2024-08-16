Россияне вынесли приговор волонтеру из Херсонской области Ирине Горобцовой: подробности (видео)

Приговор вынесли спустя два года после задержания

Суд оккупированной части Херсонской области приговорили украинку Ирину Горобцовой к 10,5 годам тюрьмы. Женщину обвинили в шпионаже в пользу украинской разведки.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре РФ. Горобцова была задержана еще два года назад без объяснения причины.

Слушание суда состоялось в пятницу, 16 августа. По версии следствия, Ирина Горобцова работала инженером в украинской IT-компании, а в 2022 году оказалась в оккупации. Женщину обвинили в том, что она собирала "стратегически важные данные" о подразделениях российских военных в Херсонской области (место дислокации, количество техники и живой силы и так далее). Эту информацию она, по словам россиян, передавала украинской стороне.

"Эти сведения могли быть использованы для нанесения огневых ударов по местам дислокации ВС РФ", — говорится в сообщении российской Генпрокуратуры.

Как ранее сообщал "Телеграф", Ирина Горобцова была похищена в свой день рождения — 13 мая 2022 года из собственного дома. Причину так называемого задержания не объяснили ни ей, ни ее родственникам. По информации омбудсмена Людмилы Денисовой, украинку пытали, чтобы выбить из нее признательные показания. Нашлась женщина спустя полгода в крымском СИЗО.

По информации проекта судебной журналистики "Ґрати", Горобцова была волонтером в оккупации — развозила продукты и лекарства жителям захваченной территории, рассказывала в соцсетях о возможности проведения мирных акций против оккупации и открыто критиковала захватчиков.

Об уголовном деле против Ирины ее родственники узнали только спустя два года после задержания — весной 2024 года. А адвокат смог впервые увидеть ее непосредственно в суде.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что известного украинского журналиста Дмитрия Гордона приговорили к 14 годам колонии в России. Против него выдвинули несколько обвинений.