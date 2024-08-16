Росіяни ухвалили вирок волонтерці з Херсонської області Ірині Горобцовій: подробиці (видео)

Вирок ухвалили через два роки після затримання

Суд окупованої частини Херсонської області засудили українку Ірину Горобцову до 10,5 років ув’язнення. Жінку звинуватили у шпигунстві на користь української розвідки.

Про це повідомили у Генпрокуратурі РФ. Горобцову було затримано ще два роки тому без пояснення причини.

Слухання суду відбулося у п’ятницю, 16 серпня. За версією слідства, Ірина Горобцова працювала інженером в українській IT-компанії, а 2022 року опинилася в окупації. Жінку звинуватили в тому, що вона збирала "стратегічно важливі дані" про підрозділи російських військових у Херсонській області (місце дислокації, кількість техніки та живої сили тощо). Цю інформацію вона, за словами росіян, передавала українській стороні.

"Ці відомості могли бути використані для завдання вогневих ударів по місцях дислокації ЗС РФ", — йдеться у повідомленні російської Генпрокуратури.

Як раніше повідомляв "Телеграф", Ірину Горобцову було викрадено у свій день народження — 13 травня 2022 року з власного будинку. Причину так званого затримання не пояснили ні їй, ні її родичам. За інформацією омбудсменки Людмили Денисової, українку катували, щоб вибити з неї свідчення. Знайшлася жінка через пів року у кримському СІЗО.

За інформацією проєкту судової журналістики "Ґраті", Горобцова була волонтеркою в окупації — розвозила продукти та ліки мешканцям захопленої території, розповідала у соцмережах про можливість проведення мирних акцій проти окупації та відкрито критикувала загарбників.

Про кримінальну справу проти Ірини її родичі дізналися лише через два роки після затримання – навесні 2024 року. А адвокат зміг уперше побачити її безпосередньо у суді.

Також "Телеграф" розповідав про те, що відомого українського журналіста Дмитра Гордона засудили до 14 років колонії у Росії. Проти нього висунули кілька звинувачень.